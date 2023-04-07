Лавров обсудил с Эрдоганом и Чавушоглу зерновую сделку

На пресс-конференции Лавров напомнил: «Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка». Он отметил, что в случае невыполнения условий сделки, касающихся экспорта российской продукции, «пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам». По его словам, тогда Россия будет работать вне этой инициативы, в том числе с Турцией и Катаром.