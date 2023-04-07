Лавров обсудил с Эрдоганом и Чавушоглу зерновую сделку

Лавров обсудил с Эрдоганом и Чавушоглу зерновую сделкуПродленное на 60 дней соглашение закончится сразу после выборов в Турции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 апреля встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Ключевыми темами обсуждения стали соглашения по вывозу зерна из портов юга Украины («зерновая сделка»), продленные 14 марта по настоянию Москвы вместо 120 на 60 дней, до 18 мая (14 мая в Турции пройдут всеобщие президентские и парламентские выборы). Об этом сообщает пресс-служба МИД России.
На пресс-конференции Лавров напомнил: «Если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка». Он отметил, что в случае невыполнения условий сделки, касающихся экспорта российской продукции, «пусть продолжают отгружать соответствующую продукцию с Украины по земле, сухопутным путем, железной дорогой, по рекам». По его словам, тогда Россия будет работать вне этой инициативы, в том числе с Турцией и Катаром.
Турецкий взгляд на зерновую сделку оказался более оптимистичным. Как следует из сообщения на сайте пресс-службы турецкого МИД, на закрытой части встречи Лаврова с Чавушоглу турецкий министр в очередной раз заявил, что «успех стамбульской зерновой сделки показал, что дипломатия работает и что Турция не пожалеет усилий для достижения справедливого и прочного мира».
Также темами дискуссии стало урегулирование украинского конфликта и нормализация турецко-сирийских отношений с участием России и Ирана. Кроме того, Лавров обсудил с турецким высшим руководством вопросы гуманитарной помощи в связи с произошедшим в феврале в Турции землетрясением, а также строительство АЭС «Аккую» при российском участии и создание российско-турецкого газового хаба.
Еще одним пунктом стало взаимодействие Москвы и Анкары в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, в котором турецкая сторона выступает партнером Баку.
Россия, несмотря на всячески декларируемое неудовлетворение и упреки в невыполнении ее условий, фактически решила продлить сделку во многом в виде своеобразной политической «поддержки» Эрдогана до момента выборов в Турции, напоминает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Несмотря на высокие рейтинги действующего президента, его соперник, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, «выравнивается» с ним по поддержке электората, говорит эксперт. Хотя и оппозиция подчеркивала важность соглашений по вывозу зерна из южноукраинских портов, отмечает Семенов.
Поскольку сделка истекает в районе турецких всеобщих выборов, России необходимо вновь донести свои требования партнерам, с которыми диалог уже налажен, поскольку потом переговоры могут быть затруднены, считает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алена Вернигора.
В целом все идет к тому, что Россия пытается в переговорах с Турцией изменить [условия сделки] или скорректировать в свою пользу, или хотя бы воспользоваться Анкарой как рычагом для выполнения своей части договоренностей по вывозу удобрений, которая так и не заработала, отмечает Семенов.
Вторым немаловажным аспектом является урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном. Здесь Россия стремится сохранить свое положение брокера безопасности и продемонстрировать это союзникам, отмечает Вернигора.
Москва и Анкара сходятся в желании, как и было заявлено, не допустить третьи страны – проявляющий активность на этом направлении ЕС и отчасти США – к разрешению карабахской проблемы и армяно-азербайджанского конфликта, добавляет Семенов. Также точками пересечения турецкой и российской стороны является желание урегулировать отношения Анкары с Дамаском, в том числе с привлечением союзного сирийцам, как и Россия, Ирана. Здесь также важно сделать новые шаги, например, организовать четырехстороннюю встречу заместителей министров иностранных дел, перенесенную с марта 2023 г. и анонсированную теперь на следующую неделю, напоминает эксперт.