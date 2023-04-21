Российские авиакомпании получили 144 млрд рублей убытков в 2022 году

Пока столь крупных субсидий в 2023 г. не выделялось. 17 апреля на эту проблему обращал внимание заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. На совещании по подготовке к туристическому сезону он выразил опасения о возможном «росте стоимости перевозок примерно от 15 до 30%» и сокращении числа рейсов. Но уже 19 апреля Чалик сообщил, что министерство запросило субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне («Ведомости» писали об этой проблеме 17 и 19 апреля). Сумма запрашиваемых средств тогда не раскрывалась.