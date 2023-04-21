Газета
Бизнес

Российские авиакомпании получили 144 млрд рублей убытков в 2022 году

На 100 млрд рублей перевозчиков просубсидировало государство
Арина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские авиакомпании получили 144 млрд руб. убытков от продаж по итогам 2022 г. Об этом говорится в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупные авиакомпании России), опубликованных 21 апреля 2023 г. При этом общие доходы перевозчиков снизились на 13%, а расходы – на 3%. Абсолютных значений ассоциация не приводит. Речь идет о пассажирских и грузовых авиаперевозках вместе взятых.

Тенденция убыточности в деятельности авиаперевозчиков фиксировалась и ранее. По данным АЭВТ, за I квартал 2022 г. авиакомпании уже получили рекордный за восемь лет убыток от операционной деятельности в 61,1 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 24 июня). В 2021 г. перевозчикам удалось совокупно выйти в плюс на 2,5 млрд руб. за счет грузовых авиакомпаний. Они, по расчетам АЭВТ, получили 80,5 млрд руб. прибыли, тогда как пассажирские перевозчики ушли в убыток на 78 млрд руб.

Минтранс сообщил о возможном росте стоимости авиабилетов на 15-30%

Субсидии авиакомпаниям в этом году пока вчетверо меньше прошлогодних

В АЭВТ считают, что несмотря на существенные убытки от продаж, бизнес большинства авиакомпаний в 2022 г. был устойчив с финансово-экономической точки зрения. Этого удалось добиться благодаря 100 млрд руб. субсидий, выделенных на выполнение перевозок внутри страны.

Еще один фактор, позволивший обеспечить стабильность работы отечественных авиакомпаний в прошлом году, – выплаты по демпферу за авиакеросин, которые, по расчетам АЭВТ, составили 98,6 млрд руб. Этот механизм активируется, когда экспортная цена топлива превышает условный средний уровень внутренних цен на керосин в России. В этом случае бюджет компенсирует 65% с разницы в цене. Только за март 2022 г. авиакомпании могли получить 20 млрд руб., писали «Ведомости» 12 апреля.

Ассоциация рассчитывает, что правительство одобрит выделение субсидий перевозчикам и в 2023 г. по аналогии с прошлым годом. В начале апреля АЭВТ обратилась в Минтранс с просьбой о выделении авиаперевозчикам 100 млрд руб.на полеты по России в летнем расписании, писал «Коммерсантъ».

Пока столь крупных субсидий в 2023 г. не выделялось. 17 апреля на эту проблему обращал внимание заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. На совещании по подготовке к туристическому сезону он выразил опасения о возможном «росте стоимости перевозок примерно от 15 до 30%» и сокращении числа рейсов. Но уже 19 апреля Чалик сообщил, что министерство запросило субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне («Ведомости» писали об этой проблеме 17 и 19 апреля). Сумма запрашиваемых средств тогда не раскрывалась.

Минтранс указывал, что благодаря 25,3 млрд руб. субсидий, выделенных на полеты в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г., удалось перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны. 

Минтранс просит продлить субсидии для авиакомпаний на лето 2023 года

Ведомство пытается не допустить роста цен на авиабилеты

АЭВТ и Минтранс фиксируют рост пассажиропотока в I квартале 2023 г. относительно того же периода 2022 г. Их оценки разнятся: по данным Минтранса, пассажиропоток увеличился на 4,5% до 20,7 млн человек, а по оценкам ассоциации, перевозчики смогли увеличить его на 7% до 21,2 млн пассажиров.

По мнению ассоциации, при сохранении существующих тенденций в 2023 г. пассажиропоток может достигнуть уровня 2021 г. в 111 млн человек. Прогноз Минтранса менее амбициозный: авиакомпании должны перевезти 101 млн пассажиров, говорил в конце марта глава Минтранса Виталий Савельев. В прошлом году авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев оценивает полученный отечественными эксплуатантами убыток как «серьезный». Он отмечает, что отрицательный результат от продаж в размере 144 млрд руб. нельзя считать чистым убытком, поскольку перевозчики получали в том году и доходы благодаря госсубсидиям. Таким образом, продолжил Пантелеев, перевозочная деятельность авиакомпаний убыточна, но ее покрывают субсидии. 

«Меры поддержки настолько велики, что в случае их снижения перевозчики окажутся в критическом состоянии», – констатирует эксперт. По его словам, фактически вся отрасль сейчас финансируется налогоплательщиками. Пантелеев считает, что в идеале авиакомпании должны существовать без дотаций за исключением социально-важных направлений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных