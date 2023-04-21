Российские авиакомпании получили 144 млрд рублей убытков в 2022 году

Российские авиакомпании получили 144 млрд рублей убытков в 2022 годуНа 100 млрд рублей перевозчиков просубсидировало государство
Российские авиакомпании получили 144 млрд руб. убытков от продаж по итогам 2022 г. Об этом говорится в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупные авиакомпании России), опубликованных 21 апреля 2023 г. При этом общие доходы перевозчиков снизились на 13%, а расходы – на 3%. Абсолютных значений ассоциация не приводит. Речь идет о пассажирских и грузовых авиаперевозках вместе взятых.
Тенденция убыточности в деятельности авиаперевозчиков фиксировалась и ранее. По данным АЭВТ, за I квартал 2022 г. авиакомпании уже получили рекордный за восемь лет убыток от операционной деятельности в 61,1 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 24 июня). В 2021 г. перевозчикам удалось совокупно выйти в плюс на 2,5 млрд руб. за счет грузовых авиакомпаний. Они, по расчетам АЭВТ, получили 80,5 млрд руб. прибыли, тогда как пассажирские перевозчики ушли в убыток на 78 млрд руб.
В АЭВТ считают, что несмотря на существенные убытки от продаж, бизнес большинства авиакомпаний в 2022 г. был устойчив с финансово-экономической точки зрения. Этого удалось добиться благодаря 100 млрд руб. субсидий, выделенных на выполнение перевозок внутри страны.
Еще один фактор, позволивший обеспечить стабильность работы отечественных авиакомпаний в прошлом году, – выплаты по демпферу за авиакеросин, которые, по расчетам АЭВТ, составили 98,6 млрд руб. Этот механизм активируется, когда экспортная цена топлива превышает условный средний уровень внутренних цен на керосин в России. В этом случае бюджет компенсирует 65% с разницы в цене. Только за март 2022 г. авиакомпании могли получить 20 млрд руб., писали «Ведомости» 12 апреля.
Ассоциация рассчитывает, что правительство одобрит выделение субсидий перевозчикам и в 2023 г. по аналогии с прошлым годом. В начале апреля АЭВТ обратилась в Минтранс с просьбой о выделении авиаперевозчикам 100 млрд руб.на полеты по России в летнем расписании, писал «Коммерсантъ».
Пока столь крупных субсидий в 2023 г. не выделялось. 17 апреля на эту проблему обращал внимание заместитель министра транспорта России Игорь Чалик. На совещании по подготовке к туристическому сезону он выразил опасения о возможном «росте стоимости перевозок примерно от 15 до 30%» и сокращении числа рейсов. Но уже 19 апреля Чалик сообщил, что министерство запросило субсидии для отечественных авиакомпаний на перевозки в летнем сезоне («Ведомости» писали об этой проблеме 17 и 19 апреля). Сумма запрашиваемых средств тогда не раскрывалась.
Минтранс указывал, что благодаря 25,3 млрд руб. субсидий, выделенных на полеты в зимнем расписании с ноября 2022 г. по март 2023 г., удалось перевезти 27,4 млн пассажиров внутри страны.
АЭВТ и Минтранс фиксируют рост пассажиропотока в I квартале 2023 г. относительно того же периода 2022 г. Их оценки разнятся: по данным Минтранса, пассажиропоток увеличился на 4,5% до 20,7 млн человек, а по оценкам ассоциации, перевозчики смогли увеличить его на 7% до 21,2 млн пассажиров.
По мнению ассоциации, при сохранении существующих тенденций в 2023 г. пассажиропоток может достигнуть уровня 2021 г. в 111 млн человек. Прогноз Минтранса менее амбициозный: авиакомпании должны перевезти 101 млн пассажиров, говорил в конце марта глава Минтранса Виталий Савельев. В прошлом году авиакомпании совокупно перевезли 95 млн человек.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев оценивает полученный отечественными эксплуатантами убыток как «серьезный». Он отмечает, что отрицательный результат от продаж в размере 144 млрд руб. нельзя считать чистым убытком, поскольку перевозчики получали в том году и доходы благодаря госсубсидиям. Таким образом, продолжил Пантелеев, перевозочная деятельность авиакомпаний убыточна, но ее покрывают субсидии.
«Меры поддержки настолько велики, что в случае их снижения перевозчики окажутся в критическом состоянии», – констатирует эксперт. По его словам, фактически вся отрасль сейчас финансируется налогоплательщиками. Пантелеев считает, что в идеале авиакомпании должны существовать без дотаций за исключением социально-важных направлений.