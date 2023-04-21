Трудноизвлекаемые запасы нефти в России выросли на треть за 9 лет

Трудноизвлекаемые запасы нефти в России выросли на треть за 9 летДля их добычи придется ускорять импортозамещение оборудования
Разведанные трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗы) углеводородов в России выросли на 30% за последние 9 лет, ежегодный прирост составляет в среднем 3%. Об этом 21 апреля сообщила начальник управления нефти, газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева в ходе заседания коллегии ведомства. Ее слова передал ТАСС.
По последним доступным данным Минприроды, на 1 января 2021 г. запасы нефти в России по категориям А+В1+С1 составляли 19 млрд т. В 2022 г. в стране было добыто в целом 535 млн т нефти, а прирост запасов составил не менее 600 млн т, говорил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В 2021 г. добыча трудноизвлекаемой нефти в России выросла на 3,75% по сравнению с 2020 г. и составила 166 млн т, сказал представитель Минприроды «Ведомостям». «Годовая добыча [ТРИЗов] также увеличилась, ежегодный прирост по добыче составляет в среднем 16%», – заявила Ерофеева.
По ее словам, значение ТРИЗов растет по мере исчерпания легкодоступных углеводородов. Ерофеева отметила, что власти принимают меры стимулирования инвестиций в разработку трудноизвлекаемых запасов. В том числе, добавляет она, были приняты поправки к закону «О недрах», согласно которым недра можно предоставлять компаниям в пользование для разработки технологий, геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗов.
Ерофеева сообщила, что компании получили 10 лицензий для разработки таких технологий. В 2022 г. были согласованы два проекта разработки ТРИЗов на Южно-Неприковском месторождении в Самарской области (разрабатывает дочерняя компания «Роснефти») и на Пальяновской площади в ХМАО («Газпром нефть»).
«Ведомости» направили запросы в эти компании и в Минэнерго.
Согласно закону, создавать технологические полигоны можно на абалакской, ачимовской, баженовской, доманиковской и хадумской свитах (объединениях пластов) и запасах сверхвязкой нефти. «Роснефть» и «Газпром нефть» получили по две лицензии на создание таких полигонов, «Татнефть» – одну, а «Ставропольнефтегаз» – пять.
Ведомства обсуждают варианты частичной компенсации затрат нефтекомпаниям, которые получили лицензии на технологические полигоны на участках ТРИЗов, писал «Интерфакс». Минприроды и Роснедра подготовили проект единой классификации ТРИЗов. Он начнет действовать, когда будет подготовлена форма договора между государством и компаниями о мерах господдержки при условии, что компании будут исполнять обязательства по разработке новых технологий и их масштабированию, пояснял представитель Минприроды агентству.
На начало 2023 г. 53% извлекаемых запасов нефти относились к потенциально льготируемым, следует из данных Роснедр. 58% этих запасов относятся к трудноизвлекаемым, которые отличаются сложными геологическими условиями, а еще 42% – это удаленные запасы, которые расположены в суровых климатических условиях. Роснедра работают над определением общих подходов к классификации ТРИЗов и финансово-экономической моделью для оценки рентабельности их разработки, добавила Ерофеева.
Рост доли трудноизвлекаемых запасов нефти означает, что работа по импортозамещению необходимого для этого оборудования становится еще более важной, поясняет аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Приоритетом в этом отношении он называет создание собственного флота гидроразрыва пласта (ГРП). В некоторых случаях рост доли ТРИЗов говорит о необходимости дополнительных льгот или работы в режиме налога на дополнительный доход (НДД), добавляет он, так как при обычном режиме налогообложения такая добыча приводит к снижению рентабельности.
Режим НДД действует в российской нефтяной отрасли с 2019 г. Он должен стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях или инвестировать в разработку новых. Налог на дополнительный доход уплачивается в размере 50% с дохода от продаж сырья минус расходы на добычу и логистику, а НДПИ одновременно снижается в среднем до 40%. Месторождения, которые входят в периметр НДД, разделены на пять групп.
При этом, отмечает Кауфман, ТРИЗы бывают крайне разными, и в России достаточно таких запасов, которые компании могут самостоятельно разрабатывать и направлять на внутренний рынок и на экспорт. Например, к ТРИЗам могут относиться запасы, расположенные в сложных климатических условиях, например, запасы проекта «Роснефти» – «Восток ойл».