Трудноизвлекаемые запасы нефти в России выросли на треть за 9 лет

По последним доступным данным Минприроды, на 1 января 2021 г. запасы нефти в России по категориям А+В1+С1 составляли 19 млрд т. В 2022 г. в стране было добыто в целом 535 млн т нефти, а прирост запасов составил не менее 600 млн т, говорил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В 2021 г. добыча трудноизвлекаемой нефти в России выросла на 3,75% по сравнению с 2020 г. и составила 166 млн т, сказал представитель Минприроды «Ведомостям». «Годовая добыча [ТРИЗов] также увеличилась, ежегодный прирост по добыче составляет в среднем 16%», – заявила Ерофеева.