Свиная шея перед майскими праздниками подорожала до рекордного уровня за пять лет

Значительный рост оптовых цен на шею вызван тем, что она занимает небольшую долю в свиной туше, при этом потребитель предпочитает в майские именно этот отруб, что и формирует высокую цену, объясняет Юшин. По его словам, на рынке есть предложения и выше 450 руб. за кг. Другие отруба, которые также можно использовать в шашлыке, продаются в оптовом звене почти в два раза дешевле – на уровне показателей семилетней давности, говорит Юшин. Стоимость лопатки, по данным AD Libitum, на неделе выросла на 5% до 230 руб. за кг., окорока - на 6% до 240 руб. за кг. Шея – суперделикатесный отруб и поэтому цена на нее выше, добавляет Ковалев.