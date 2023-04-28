Свиная шея перед майскими праздниками подорожала до рекордного уровня за пять лет

Свиная шея перед майскими праздниками подорожала до рекордного уровня за пять летРитейлеры пока не перекладывают скачок оптовых цен в розничные
Свиная шея – один из основных отрубов для приготовления шашлыка – на текущей неделе (с 24 апреля) подорожала в опте на 13% до 450 руб. за кг. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга аналитического агентства AD Libitum, с которыми ознакомились «Ведомости». Это рекордный уровень цен для данного вида отруба за последние пять лет, с момента начала наблюдения. Ранее цена на шею не превышала 412 руб. за кг. По сравнению с 2022 г. стоимость отруба выросла на 18%.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают рост с майскими праздниками. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев объясняет рост длинными выходными и хорошей погодой [в конце апреля]. Перед праздниками свинина традиционно растет в цене из-за повышенного спроса, добавляет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, в этом году динамика усиливается ранним приходом тепла.
Значительный рост оптовых цен на шею вызван тем, что она занимает небольшую долю в свиной туше, при этом потребитель предпочитает в майские именно этот отруб, что и формирует высокую цену, объясняет Юшин. По его словам, на рынке есть предложения и выше 450 руб. за кг. Другие отруба, которые также можно использовать в шашлыке, продаются в оптовом звене почти в два раза дешевле – на уровне показателей семилетней давности, говорит Юшин. Стоимость лопатки, по данным AD Libitum, на неделе выросла на 5% до 230 руб. за кг., окорока - на 6% до 240 руб. за кг. Шея – суперделикатесный отруб и поэтому цена на нее выше, добавляет Ковалев.
Фиксируют значительный рост оптовых цен и сети. Так, представитель одной из них отметил, что шея в закупке стоит уже 457 руб. за кг, при этом за неделю она выросла на 10-13%. Но, добавил собеседник, ритейлер не поднимает стоимость на полке. Источник в другой торговой сети говорит, что они традиционно не транслируют такие сезонные и кратковременные повышения от поставщиков на розницу. По его словам, для ритейлеров в этой ситуации предпочтительно «инвестировать в цену» – временно сокращать маржу, но сохранять лояльность покупателей.
В оптовом звене цены на свиную шею действительно выросли более чем на 13%, подтверждает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Но, по его словам, ритейлеры не перекладывают весь объем повышения в цену на полке, чтобы поддержать активную динамику потребительского спроса и трафика в магазинах.
Исполнительный директор агроконсалтинговой компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что ситуация с шеей – это рост цен в конкретный момент и в ближайшее время оптовая стоимость начнет откатываться вниз. В том числе потому, что при ценнике в 450 руб. за кг и даже 480 руб. за кг стоимость шеи почти сравнивается с ценой говядины, что делает свинину менее интересной для потребителей.
Сразу после майских праздников ажиотаж спадет и оптовые цены обвалятся, прогнозирует Ковалев. Цена живых свиней уже пошла вниз к концу недели, добавляет Юшин: если в начале недели они продавалась в опте по цене 125 руб. за кг и выше, то к пятнице цены упали до 118 руб. за кг. Он связывает это в том числе с тем, что сети и переработка закупили все необходимые объемы.
Производство свинины продолжает расти, указывает Ковалев. За I квартал выпуск свинины в убойной массе вырос на 5,6% до 1,1 млн т. Это является фундаментальным фактором и стоимость основных отрубов постепенно вернется к обычным уровням, характерным для этого года, заключает Юшин.