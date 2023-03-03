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ФАС предлагает контролировать цены не только на социально значимые товары

Это ускорит уход с рынка небольших игроков, опасаются эксперты
Маргарита Соболь Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. 18 февраля она вынесла на рассмотрение рабочей группы по регуляторной гильотине при правительстве России новую версию законопроекта об ужесточении контроля над стоимостью продукции в случае спекулятивного роста в 2023–2024 гг. («Ведомости» ознакомились с его копией).

В прошлой версии документа летом 2022 г. ФАС предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или оштрафовать. Но этот проект в итоге получил отрицательное заключение комиссии по оценке регулирующего воздействия. Теперь ФАС и вовсе убрала из документа термин «социально значимые товары». Там сказано, что формированием конечного списка продуктов в итоге должно заниматься правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных