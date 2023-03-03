ФАС предлагает контролировать цены не только на социально значимые товары

В прошлой версии документа летом 2022 г. ФАС предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или оштрафовать. Но этот проект в итоге получил отрицательное заключение комиссии по оценке регулирующего воздействия. Теперь ФАС и вовсе убрала из документа термин «социально значимые товары». Там сказано, что формированием конечного списка продуктов в итоге должно заниматься правительство.