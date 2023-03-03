ФАС предлагает контролировать цены не только на социально значимые товары

ФАС предлагает контролировать цены не только на социально значимые товарыЭто ускорит уход с рынка небольших игроков, опасаются эксперты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает расширить список товаров, на которые нельзя будет необоснованно повышать цены. 18 февраля она вынесла на рассмотрение рабочей группы по регуляторной гильотине при правительстве России новую версию законопроекта об ужесточении контроля над стоимостью продукции в случае спекулятивного роста в 2023–2024 гг. («Ведомости» ознакомились с его копией).
В прошлой версии документа летом 2022 г. ФАС предлагала взять под контроль увеличение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты. За это ритейлерам в случае нарушений могли бы вынести предупреждение или оштрафовать. Но этот проект в итоге получил отрицательное заключение комиссии по оценке регулирующего воздействия. Теперь ФАС и вовсе убрала из документа термин «социально значимые товары». Там сказано, что формированием конечного списка продуктов в итоге должно заниматься правительство.