Нефть подешевела до минимума с марта

Сколько нефти добывают страны ОПЕК+

Текущие квоты добычи ОПЕК+ были утверждены в октябре 2022 г. 5 октября участники соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу в ноябре и декабре на 2 млн барр./сутки. В результате общая квота альянса составила 41,86 млн барр./сутки, что примерно соответствует уровню апреля 2022 г. (41,7 млн барр./сутки). Половина сокращения пришлась на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Также участники сделки, которая действовала до конца 2022 г., договорились продлить ее до 31 декабря 2023 г. С 5 декабря 2022 г. страны ОПЕК+ проводят встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а министерские встречи – раз в полгода. Ближайшие встречи состоятся 4 июня.