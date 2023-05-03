Нефть подешевела до минимума с марта

Нефть подешевела до минимума с мартаАналитики связывают это с ожиданиями банковского кризиса в США и подъемом ставки ФРС
Цена на североморскую нефть Brent снизилась 3 мая до минимума с середины марта 2023 г., опустившись ниже отметки в $73/барр. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
На 17:20 мск стоимость июльских фьючерсов Brent составляла $72,8/барр. В ходе торгов днем 3 мая цена снижалась до $72,4/барр. При этом еще 2 мая нефть Brent торговалась по $79/барр. Дешевеет также и техасская нефть WTI, цена на этот сорт опустилась ниже $70/барр. и в ходе торговой сессии достигла отметки в $68,6/барр. – минимума с середины марта.
Нефть дешевеет, несмотря на добровольное дополнительное сокращение добычи нефти рядом стран, присоединившихся к соглашению ОПЕК+. В феврале этого года курирующий ТЭК вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия добровольно снизит добычу нефти на 500 000 барр./сутки (без учета газового конденсата) к среднему уровню февраля. Изначально предполагалось уменьшить объемы добычи только в марте, но затем эту меру продлили до июля, позднее – до конца 2023 г. К добровольному сокращению присоединились также восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия.
Общее снижение добычи этих стран и России составит 1,66 млн барр./сутки. 27 апреля Новак заявил, что Россия в апреле уже достигла планируемого уровня добычи.
Сколько нефти добывают страны ОПЕК+
Текущие квоты добычи ОПЕК+ были утверждены в октябре 2022 г. 5 октября участники соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу в ноябре и декабре на 2 млн барр./сутки. В результате общая квота альянса составила 41,86 млн барр./сутки, что примерно соответствует уровню апреля 2022 г. (41,7 млн барр./сутки). Половина сокращения пришлась на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Также участники сделки, которая действовала до конца 2022 г., договорились продлить ее до 31 декабря 2023 г. С 5 декабря 2022 г. страны ОПЕК+ проводят встречи мониторингового комитета раз в два месяца, а министерские встречи – раз в полгода. Ближайшие встречи состоятся 4 июня.
При этом страны, не входящие в ОПЕК+, активно наращивают добычу нефти. Например, США, согласно апрельскому докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в марте 2023 г. увеличили добычу на 0,6% по сравнению с февралем до 18,67 млн барр./сутки. В 2022 г. показатель составил 17,85 млн барр./сутки. Норвегия также нарастила добычу нефти в марте – на 3% по сравнению с февралем до 2,05 млн барр./сутки.
В то же время Новак в конце апреля отмечал, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован и необходимости в новых сокращениях добычи «пока нет».
Опрошенные «Ведомостями» аналитики сходятся во мнении, что основная причина текущего снижения нефтяных котировок – новая фаза банковского кризиса в США.
В конце апреля на грани краха оказался американский First Republic Bank, который занимал 14-е место в США по размеру активов. 1 мая его приобрел JPMorgan Chase. Это четвертый региональный банк за последние месяцы, который оказался в банкротном состоянии.
Главный аналитик «Открытие Инвестиций» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин напоминает, что в марте 2023 г. на фоне опасений кризиса в банковской отрасли США нефтяные цены также снижались. 11 марта Silicon Valley Bank – 16-й по величине активов банк США – перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). По данным ICE, в течение десяти дней начиная с 8 марта, когда появилась первая информация о проблемах банка, цена на нефть снизилась более чем на 10% – с $81,8/барр. до $72,3/барр. К апрелю цены восстановились.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова поясняет, что на фоне опасений по поводу краха банковской системы США и рисков ухудшения ситуации в экономике развитых стран спекулянты выходят из рисковых активов. Дополнительным фактором снижения, по ее словам, является предстоящее 3 мая заседание ФРС, по итогам которого аналитики ожидают повышения учетной ставки на 25 базисных пунктов (до 5-5,25% – максимального уровня за последние 16 лет. – «Ведомости»).
По мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, на этом фоне на нефтяном рынке начинается «значительный спад цен». Кокин называет дополнительным фактором давления на нефтяные котировки слабые данные по промпроизводству в Китае.
По словам Крыловой, сейчас на рынке нефти наблюдается «небольшой профицит» предложения на уровне 1 млн барр./сутки, но и дополнительное добровольное сокращение добычи нефти восьми присоединившихся к России стран ОПЕК+ началось только 1 мая. По оценке Смита, для выхода на плановый уровень добычи потребуется несколько недель.
По мнению Смита, цена на нефть может снизиться до $70/барр., после чего через одну или две недели последует «отскок» до $75-78/барр. Крылова ожидает падения цены до $70-72/барр., после чего прогнозирует возврат к отметке более $80/барр. Кокин допускает краткосрочное падение цен до $60-65/барр.
К концу года, по прогнозу «БКС Мир инвестиций», цена будет находится на уровне $80/барр., ПСБ прогнозирует цену в $85-87/барр., «Открытие Инвестиции» – $85/барр.
Аналитики при этом считают, что ОПЕК+ не будет дополнительно корректировать добычу нефти, так как текущее снижение котировок – временное явление. Кокин добавляет, что ОПЕК+ может задуматься о новых сокращениях добычи «только в том случае, если цена упадет ниже отметки в $60/барр».
Крылова добавляет, что вслед за Brent неизбежно подешевеет российская нефть Urals. Но по мнению Кокина, из-за снижения дисконтов Urals будет дешеветь медленнее, чем Brent. 27 апреля Новак сообщил, что дисконт на российскую нефть к эталонной Brent сократился до $26-27/барр. По данным Минфина России, в апреле 2023 г. средняя цена на нефть Urals составила $58,63/барр.
В подготовке статьи участвовала Дарья Савенкова