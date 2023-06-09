В Кремле отреагировали на планы Британии и США выдавить Россию с рынка атомной энергетики

После усиления антироссийских санкций весной 2022 г. европейские политики неоднократно выступали за введение санкций против «Росатома», но никаких серьезных мер в ЕС не было принято. В апреле 2023 г. США утвердили санкции в отношении дочерней структуры корпорации «Русатом оверсиз», отвечающей за строительство центров ядерной науки и технологий за границей. А 19 мая Великобритания включила в санкционный список 9 структур «Росатома», в марте под британские санкции попал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Тогда главный редактор отраслевого ресурса Atominfo.ru Александр Уваров говорил «Ведомостям», что санкции «носят точечный характер» и не затрагивают наиболее важные направления бизнеса «Росатома» – строительство новых блоков АЭС и продажу топлива.