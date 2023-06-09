В Кремле отреагировали на планы Британии и США выдавить Россию с рынка атомной энергетики«Росатому» в этой ситуации, вероятно, придется активнее выходить на рынки Азии и Африки
Кремль обеспокоен заявлением Великобритании и США о планах противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом 9 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней нам приходилось сталкиваться. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность», – сказал Песков, комментируя заявление США и Великобритании. Он подчеркнул, что отдельные государства «не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках».
США и Великобритания 8 июня объявили о заключении нового экономического партнерства, которое будет нацелено в том числе на выдавливание России с рынка атомной энергии. Об этом говорится в «Атлантической декларации», опубликованной канцелярией премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
«Для поддержки критически важной отрасли чистой энергетики, наших амбиций по достижению углеродной нейтральности и недопущения России на глобальный рынок гражданской ядерной энергетики, Великобритания и США запустят новое гражданское партнерство в области ядерной энергетики», – отмечается в документе. Песков подчеркнул, что российская атомная промышленность «доказала свое лидерство в результате жесточайшей конкуренции», а позиции российского атома «достаточно крепки».
После усиления антироссийских санкций весной 2022 г. европейские политики неоднократно выступали за введение санкций против «Росатома», но никаких серьезных мер в ЕС не было принято. В апреле 2023 г. США утвердили санкции в отношении дочерней структуры корпорации «Русатом оверсиз», отвечающей за строительство центров ядерной науки и технологий за границей. А 19 мая Великобритания включила в санкционный список 9 структур «Росатома», в марте под британские санкции попал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Тогда главный редактор отраслевого ресурса Atominfo.ru Александр Уваров говорил «Ведомостям», что санкции «носят точечный характер» и не затрагивают наиболее важные направления бизнеса «Росатома» – строительство новых блоков АЭС и продажу топлива.
При этом на фоне санкционного давления стран Запада некоторые заказчики в Европе уже начали отказываться от совместных проектов с «Росатомом». В апреле прошлого года финская Fennovoima объявила о расторжении контракта с российской госкорпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», обвинив «Росатом» в срыве проекта. Fennovoima пыталась взыскать с «Росатома» в арбитражном суде около 2 млрд евро, включая 800 млн евро авансового платежа в пользу финской «дочки» «Росатома» RAOS Project. В ответ «Росатом» сообщил о шести поданных исках против финской компании.
В декабре 2022 г. госкорпорация сообщила, что Совет по разрешению споров подтвердил неправомерность расторжения контракта со стороны Fennovoima. Согласно решению совета, незаконное расторжение контракта является существенным нарушением его условий, что дает финской «дочке» «Росатома» право требовать возмещения убытков. Их сумма будет определена при дальнейших разбирательствах, отмечала компания.
Контракт между «Росатом» и Fennovoima был подписан в конце 2013 г., стоимость АЭС оценивалась в 7–7,5 млрд евро. Доли в проекте распределяются следующим образом: российской госкорпорации принадлежит 34%, финским акционерам – 66%.
Основные направления деятельности ГК «Росатом» в области мирного атома – строительство атомных электростанций и поставка для них ядерного топлива. В начале февраля Лихачев сообщал, что «Росатом» «близок к заключению соглашений о строительстве АЭС с 3-4 новыми странами». В тот же день пресс-служба госкорпорации сообщила, что Россия и Мьянма заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома.
Также в феврале компания уточняла, что строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии начнется в 2024 г. В конце апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», а в начале мая в Египте началось строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» с участием «Росатома».
Всего, согласно официальному сайту корпорации, сейчас за рубежом с участием «Росатома» строится 19 атомных блоков общей мощностью 22,8 ГВт в Турции, Китае, Индии, Египте, Венгрии и Бангладеш. В декабре 2022 г. Лихачев говорил в интервью «Известиям», что портфель заказов «Росатома» «на десять лет вперед стабильно держится на уровне $200 млрд», а экспортная выручка за 2022 г. превысит $10 млрд (+15% к 2021 г.).
В России мощность АЭС под управлением «Росэнергоатома» (входит в «Росатом») составляет 24,45 ГВт. Общая установленная мощность всех видов генерации в России, по данным «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы РФ), на 1 января 2023 г. составляла 247,6 ГВт.
«Росатом» является одним из крупнейших поставщиков ядерного топлива с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU). В октябре 2022 г. Reuters писал со ссылкой на власти США и представителей американских компаний, что Соединенные Штаты пытаются заместить российское топливо для обеспечения работы разрабатываемых малых модульных ядерных реакторов. Власти страны ищут возможность использовать часть своих запасов урана для загрузки новых реакторов.
Главный редактор отраслевого ресурса Atominfo.ru Александр Уваров считает, что заявление США и Великобритании пока являются «элементом психологического давления». По его словам, у Великобритании и США остались атомные технологии, но их успехи невелики: США в XXI веке смогли лишь достроить один атомный блок и запустить еще один новый, Великобритания вынуждена строить АЭС в консорциуме с китайскими компаниями, обеспечивающими финансирование.
По мнению Уварова, для выдавливания «Росатома» с мирового атомного рынка недружественные страны Запада могут принять соответствующую нормативную базу, но это займет время. «В этой ситуации российской госкорпорации стоит расширяться на рынки дружественных стран, где есть большой интерес к атомной энергетике – например, в Азию и Африку. И там и там есть платежеспособный спрос», – отмечает Уваров. Он также напоминает, что замещать атомные блоки, выходящие из строя, также придется и в России (новые энергоблоки взамен выбывающих будут построены на Курской, Ленинградской и Смоленской АЭС – «Ведомости»).