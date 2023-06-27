В Корпорации МСП назвали основные причины отказов в кредитах малому бизнесу

Третьим аргументом против заемщика может стать его личная невнимательность. Предприниматели не всегда пристально читают договор или не обращают внимания на детали – на сумму, срок, обеспечение и то, что написано «мелким шрифтом», указывает Исаевич. Часто банки предлагают дополнительные услуги – такие, как страхование или залоговое обеспечение. «Если вы на них соглашаетесь, банк обычно снижает процентную ставку. Однако стоит оценить, что для вас выгоднее – оплата допуслуг или обслуживание кредита по стандартной ставке», – указывает он.