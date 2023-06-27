В Корпорации МСП назвали основные причины отказов в кредитах малому бизнесу

В Корпорации МСП назвали основные причины отказов в кредитах малому бизнесуПримерно половина предпринимателей не могут привлечь кредитные ресурсы
Примерно в 50% случаев банки отклоняют заявки малого и среднего бизнеса на получение кредитов, в некоторых отраслях процент отказов достигает 70%, сообщил «Ведомостям» гендиректор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич. По его словам, уровень отказов намного выше в микробизнесе и ниже – у средних компаний. При этом официально банки не раскрывают этот показатель, напомнил он.
Кредитные организации отказывают бизнесу в получении кредита по четырем причинам, отметил Исаевич в своем Telegram-канале.
Первое – это срок ведения бизнеса, то есть сколько компания присутствует на рынке. Бизнесу «на старте» все же могут предоставить кредит, но условия будут более строгими, чем если бы его запрашивала компания с более солидным опытом.
Вторая причина связана с финансовым состоянием компании. У потенциального заемщика не должно быть долгов по налогам, также ему необходимо иметь хорошую кредитную историю. Предприниматели иногда сами минимизируют свои шансы на получение средств, предоставляя заведомо недостоверные документы, указал Исаевич. Это всегда плохой путь, так как эта информация проверяется службой безопасности, подчеркнул гендиректор КМСП. В этом случае компания рискует попасть в черный список не только одной кредитной организации, но и всей банковской системы.
Третьим аргументом против заемщика может стать его личная невнимательность. Предприниматели не всегда пристально читают договор или не обращают внимания на детали – на сумму, срок, обеспечение и то, что написано «мелким шрифтом», указывает Исаевич. Часто банки предлагают дополнительные услуги – такие, как страхование или залоговое обеспечение. «Если вы на них соглашаетесь, банк обычно снижает процентную ставку. Однако стоит оценить, что для вас выгоднее – оплата допуслуг или обслуживание кредита по стандартной ставке», – указывает он.
Четвертой причиной отказа может быть высокая долговая нагрузка компании – то есть сумма всех ежемесячных платежей по всем кредитам. Согласно данным КМСП, неправильно рассчитанная кредитная нагрузка может спровоцировать переход заложенного имущества в пользу банка или создать «заколдованный круг», когда предпринимателю придется брать новый кредит для погашения существующего.
Пути решения
На снижение числа отказов направлен механизм зонтичных поручительств КМСП и поручительств региональных гарантийных организаций, напомнил Исаевич. Этот инструмент был запущен в конце 2021 г. – он позволяет банкам за счет снижения уровня потерь и деления рисков кредитовать даже более рискованных предпринимателей. По данным КМСП, этот механизм обеспечил получение кредитов на 260 млрд руб. компаниям, которым раньше вообще было недоступно кредитование. Также механизм дает возможность банкам снижать ставки для заемщиков на 1–2%, добавил Исаевич.
«Мы сейчас с Банком России в рамках реализации «дорожной карты» банка России ведем работу по присвоению корпорации статуса PSE, который позволит направить в рынок вдвое больше кредитных средств», – указал он.
По данным ЦБ, за апрель 2023 г. общий объем кредитов для малых и средних предприятий увеличился на 43,8% по сравнению с апрелем 2022 г. При этом показатель снизился на 6,8% относительно предыдущего месяца. Средний размер кредита для субъектов МСП значительно меньше, чем у крупных заемщиков – 4,8 млн против 254,5 млн руб., следует из апрельских данных ЦБ.
Ключевыми причинами отказов в выдаче кредита малому бизнесу в Сбербанке являются негативная деловая репутация клиента и низкое качество исполнения обязательств перед контрагентами, плохое финансовое положение, а также отсутствие обеспечения, которое требуется по кредиту, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
«В Росбанке отсутствуют какие-либо «скрытые» комиссии, проценты за выдачу кредита и т. д. Наш банк максимально открыто работает с заемщиками, предоставляя им всю информацию», – сообщил начальник управления региональных продаж Росбанка Тимур Махсидов, согласившись со всеми перечисленными причинами, кроме третьего пункта.
Количество отказов всегда увеличивается в периоды возрастания рисков – макроэкономических, политических, внешнеэкономических, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью «Ведомостям» в марте 2023 г. По ее словам, в этом году число отказов в кредитовании могло расти из-за увеличения рисков, связанных с санкциями. На уровень выдачи также влияли такие факторы, как мобилизация, ковид и введение дистанционной работы.
В 2022 г. субъектам МСП было предоставлено 2,2 млн кредитов на сумму 11,4 трлн руб., отмечала Илюшникова. Из них почти 2 трлн руб. обеспечили льготные программы кредитования Минэкономразвития, КМСП и Банка России.
Перспективность бизнеса
На первое место среди основных причин отказа в кредитовании малого бизнеса встает недостаток обеспечения, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. «С учетом того, что банки оценивают, как правило, недвижимость, в лучшем случае за половину цены, а то и за треть, а станки и оборудование практически не принимают, то вопрос обеспечения гораздо сложнее», – подчеркнула она.
Бизнес-сообщество нуждается в подробном объяснении причин, по которым компаниям могут не одобрить кредит, подчеркнула Дыбова: «Банки зачастую отказывают предпринимателям, не обосновывая и не объясняя причину, это колоссальная проблема, с ней сталкиваются больше 50% предпринимателей».
Отсутствие кредитной истории – одна из очень важных причин отказа, считает вице-президент «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Эксперт отметил, что возможность получить кредит зависит не от возраста бизнеса, а от наличия обеспечения и платежеспособности.
«В странах, где традиция начала бизнеса связана с 3F («friends, family, fools» – это вариант первого этапа привлечения средств в стартап, где источником финансирования являются члены семьи, друзья или «дураки» (не опытные инвесторы). – «Ведомости»), народ не рассчитывает на льготные кредиты – там пытаются убедиться в перспективности бизнеса. У нас еще не сформировались большие фамильные капиталы, соответственно, не всегда можно найти человека, который влюбится в вашу идею и даст денег», – пояснил Данилов-Данильян. Для решения проблем кредитования нужно создавать дополнительные гарантийные ресурсы, на которые банки могли бы положиться при выдаче займов молодым компаниям, не имеющим, например, кредитных историй или залогов, считает эксперт.
В подготовке материала принимала участие Анастасия Бойко