Решетников назвал четыре новых приоритета в развитии МСП

Илюшникова отмечала, что более эффективно оказывать поддержку устойчивым компаниям. «Ядро субъектов МСП достаточно стабильно, и оно даже незначительно растет. Это предприятия, которые функционируют больше пяти лет и осуществляют свою деятельность в продуктивных отраслях (обрабатывающие производства, IT, научная и техническая деятельность, гостиничный бизнес), т. е. те, деятельность которых оценима в масштабах экономики и способна оказывать на нее положительные эффекты. На долю этих предприятий приходится значительная часть наемных работников и вообще экономические показатели сектора», - поясняла заместитель министра.