Решетников назвал четыре новых приоритета в развитии МСП

Решетников назвал четыре новых приоритета в развитии МСПДля качественных изменений сектора нужно сконцентрировать усилия
Действие нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» завершается в следующем году. Власти проанализировали его результаты в отраслевом разрезе: данные ФНС, Корпорации МСП и эффективность господдержки и другие наборы информации, сообщил министр экономического развития на заседании правкомиссии по развитию сектора под председательством премьера Михаила Мишустина. В правительстве пришли к выводу, что для качественных изменений малого бизнеса нужно сконцентрировать усилия на четырех приоритетных направлениях, это должно обеспечить качественные изменения малого бизнеса, отметил он.
Первое – это поддержка начинающих предпринимателей. Главная задача – это помочь им пережить первые два года после открытия бизнеса: именно в этот период закрывается половина стартапов, следует из результатов обработки данных, заявил Решетников.
По его словам, предлагается организовать для них программу повышения компетенций на базе центров «Мой бизнес» и Цифровой платформы МСП.РФ. Начинающим МСП из приоритетных отраслей планируется предоставить доступ к специализированным мерам поддержки – это гарантии региональных гарантийных организаций (РГО), гранты, а также льготные микрозаймы, которые теперь будут предоставляться только стартапам.
Второй приоритет – это растущие МСП, продолжил министр. Лишь 3% микропредприятий переходят на следующую стадию, поскольку не могут справиться с барьерами роста: повышенной налоговой нагрузкой, более сложной отчетностью, урегулированием вопросов с контрольно-надзорными органами, пояснил он.
Третий приоритет – это также растущие МСП, но из приоритетных отраслей. К ним относятся обрабатывающая промышленность, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Это отрасли, ориентированные на обеспечение растущего внутреннего спроса, перечислил Решетников. Доля таких компаний в секторе должна расти, поэтому для них предусмотрены наиболее ресурсоемкие меры поддержки: льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры, подчеркнул он. Некоторые из планируемых мер поддержки уже апробированы, в частности, льготные кредиты на инвестцели по ставке 2,5-4% за счет ресурсов Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России, напомнил министр.
Еще один отдельный и новый приоритет – это так называемая категория МСП+, то есть юрлица, которые преодолели рубеж среднего бизнеса и продолжают развиваться. После этого они перестают считаться субъектами МСП и лишаются сразу всех льгот, констатировал Решетников. Важно, чтобы МСП+ не выпадали из периметра поддержки. Возможно, предстоит разработать для них отдельные инструменты, прежде всего финансовые (льготные кредиты и гарантии), сообщил он.
На место действующего нацпроекта придет новая сущность, говорила ранее «Ведомостям» заместитель Решетникова Татьяна Илюшникова (курирует в Минэке сектор МСП). «Пока мы работаем над стратегическими направлениями и подходами к поддержке сектора до 2030 г. с учетом нового макропрогноза. Планируем эту работу закончить уже в этом году. Она, конечно, будет представлена и деловым объединениям, и Андрею Рэмовичу [Белоусову]», – уточняла она.
Илюшникова отмечала, что более эффективно оказывать поддержку устойчивым компаниям. «Ядро субъектов МСП достаточно стабильно, и оно даже незначительно растет. Это предприятия, которые функционируют больше пяти лет и осуществляют свою деятельность в продуктивных отраслях (обрабатывающие производства, IT, научная и техническая деятельность, гостиничный бизнес), т. е. те, деятельность которых оценима в масштабах экономики и способна оказывать на нее положительные эффекты. На долю этих предприятий приходится значительная часть наемных работников и вообще экономические показатели сектора», - поясняла заместитель министра.