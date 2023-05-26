Малый бизнес заплатил в бюджетную систему почти 5 трлн рублей в 2022 году

Малый бизнес заплатил в бюджетную систему почти 5 трлн рублей в 2022 годуБольшую часть поступлений обеспечили налоги на труд
Одну пятую всех доходов в бюджетную систему обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса, сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе совета регионов «Опоры России». Больше 70% компаний в стране относятся к малому бизнесу, но большая часть из них – это микробизнес, отметил он.
В прошлом году налоговые поступления в консолидированный бюджет от малого и среднего бизнеса выросли на 10% по сравнению с 2021 г. и составили 4,7 трлн руб., следует из презентации ведомства, представленной Егоровым. Из них большая часть – это налоги на труд. Поступления от страховых взносов составили 1,5 трлн руб. (рост на 0,6% по сравнению с 2021 г.), от НДФЛ – 1,4 трлн руб. (рост на 14%). При этом в сумме учитываются не все поступления страховых взносов, так как в прошлом году сроки их уплаты за апрель - сентябрь для предприятий из ряда отраслей перенесли на май 2024 г. Отчисления МСП по налогу на прибыль составили 870 млрд руб. (+14%). Спецрежимы (упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) принесли бюджету 855 млрд руб. (+17%), патентная система – 37 млрд руб. (+5%). В прошлом году в единый реестр МСП входило 5,8 млн компаний, к июлю 2023 г. их число вырастет до 5,9 млн, следует из данных ФНС.
Введение эксперимента по обнулению НДС для общепита, который был призван вывести отрасль из тени, принесло в бюджет дополнительно 2,5 млрд руб. налогов, отметил Егоров. «При этом, коллеги, не сочтите за неуважение, но мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, чтобы очень мечтали открывать главу «налоговый контроль» НК, но иначе будет неравная конкуренция. Поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», – предупредил глава ФНС.
При этом одна из самых серьезных проблем «обеления» – это налоги на труд, признал Егоров. Они серьезной нагрузкой ложатся на предприятия, где доля затрат на оплату работникам высока, а в малом бизнесе они больше, чем у среднестатистической компании.
Пока оснований для пересмотра порогов для МСП нет, в том числе таких, которые выступают основанием для применения упрощенной системы налогообложения (УСН), считает Егоров. «Я специально посмотрел, сколько компаний выходит из малого бизнеса и попадает в нормальное налогообложение. Чуть больше 1000 компаний в год. Это даже не несерьезно», – подчеркнул глава ФНС. «Нам что, каждый раз придется отвечать на этот переход из одного состояния в другое расширением порогов? Или там могут быть включены другие инструменты, которые могут подхватывать компании, для перехода в обычное налогообложение, в состояние среднего бизнеса?» – отметил он.
По словам Егорова, если появляется «не нейтральное налогообложение», как, например, между физлицами и компаниями, между малым и «обычным» бизнесом, то будет происходить искажение. «И конечно, будет мотивация пользоваться более льготными ставками», – отметил глава ФНС.
Ранее «Опора России» предлагала поднять порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Объединение просило проиндексировать его с текущих 150 млн до 250 млн руб. При этом пороги по доходам для применения УСН увеличиваются ежегодно в соответствии с коэффициентом-дефлятором, устанавливаемым Минэком, – в 2023 г. лимит установлен на уровне 251,4 млн руб.
Сейчас, если стоимость основных средств превышает 150 млн руб. по итогам какого-либо из отчетных периодов (квартала, полугодия, девяти месяцев или всего года), хозяйствующий субъект теряет право на применение УСН. Действующий порог не индексировался с 2016 г., при этом только накопленная потребительская инфляция за этот период превышает 50%, отмечали в бизнес-объединении.
Индексация порогов предотвратит дробление бизнеса, т. е. ведение деятельности с использованием нескольких формально самостоятельных лиц, отмечали эксперты.
Председатель «Опоры России» Александр Калинин в ходе выступления предложил депутатам и сенаторам определить в Налоговом кодексе, что такое дробление. Сейчас это определяется на основании разъяснений писем ФНС и Минфина, пояснил он. Зачастую бизнес дробится не для оптимизации налогов, а из-за бюрократических требований законодательства, пояснил Калинин. Например, охранному предприятию может быть нужно три лицензии – на работу с оружием, без оружия и на обслуживание охранной аппаратуры, а значит, формально приходится одну фирму дробить. Сегодня ФНС за дробление начисляет по 70-80 млн руб. за три года, добавил Калинин. «Законодатели, пропишите критерии дробления, чтобы предприниматель знал из Налогового кодекса, что за это его накажут. Именно за это, и других оснований не будет», – подчеркнул он.