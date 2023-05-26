Малый бизнес заплатил в бюджетную систему почти 5 трлн рублей в 2022 году

В прошлом году налоговые поступления в консолидированный бюджет от малого и среднего бизнеса выросли на 10% по сравнению с 2021 г. и составили 4,7 трлн руб., следует из презентации ведомства, представленной Егоровым. Из них большая часть – это налоги на труд. Поступления от страховых взносов составили 1,5 трлн руб. (рост на 0,6% по сравнению с 2021 г.), от НДФЛ – 1,4 трлн руб. (рост на 14%). При этом в сумме учитываются не все поступления страховых взносов, так как в прошлом году сроки их уплаты за апрель - сентябрь для предприятий из ряда отраслей перенесли на май 2024 г. Отчисления МСП по налогу на прибыль составили 870 млрд руб. (+14%). Спецрежимы (упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) принесли бюджету 855 млрд руб. (+17%), патентная система – 37 млрд руб. (+5%). В прошлом году в единый реестр МСП входило 5,8 млн компаний, к июлю 2023 г. их число вырастет до 5,9 млн, следует из данных ФНС.