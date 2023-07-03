Перевозки пассажиров в дальнем следовании выросли на 16%

Но показатели 2021 г. перевозки в прошлом году превысили. Наибольший рост был в дальнем следовании – на 18% до 108,3 млн человек. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге страны после начала СВО на Украине. Для удовлетворения спроса в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные поезда. Например, в конце июня было увеличено количество поездов в сообщении с Минеральным Водами, Анапой, Краснодаром и Новороссийском. Перевозки в пригородном сообщении в 2022 г. увеличились на 5% год к году, до 86,7 млн пассажиров.