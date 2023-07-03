Перевозки пассажиров в дальнем следовании выросли на 16%Рост поддерживают повышенный спрос на внутренний туризм и закрытые аэропорты юга страны
Перевозки пассажиров по сети РЖД в дальнем следовании в январе – июне 2023 г. выросли на 16% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составили 54,4 млн человек. Об этом говорится в оперативных данных РЖД от 3 июля. В июне рост составил 10% год к году, а пассажиропоток достиг 12 млн пассажиров.
В первом полугодии доковидного 2019 г. перевозки пассажиров в дальнем следовании составили 52,7 млн человек, в июне – 11 млн. Таким образом, в 2023 г. они превысили эти показатели на 3% и 8% соответственно. Пассажиропоток на поездах дальнего следования растет уже не первый месяц: например, в январе – феврале 2023 г. показатели также оказались выше доковидных («Ведомости» писали об этом 1 марта).
При этом в пригородном сообщении в июне 2023 г. перевозки снизились на 2% в годовом выражении до 93,8 млн пассажиров. За полгода они выросли на 6% до 516,4 млн человек. Всего по сети РЖД в июне было перевезено 105,8 млн пассажиров (-0,6%), за первое полугодие – 571 млн человек (+7%).
В 2022 г. общие перевозки пассажиров по железной дороге в России не достигли показателей допандемийного 2019 г. («Ведомости» писали об этом 10 января 2023 г.). Тогда пассажиропоток снизился на 5% до 1,14 млрд человек относительно 2019 г. При этом перевозки в дальнем следовании упали на 7%, в пригородном сообщении – на 5%.
Но показатели 2021 г. перевозки в прошлом году превысили. Наибольший рост был в дальнем следовании – на 18% до 108,3 млн человек. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге страны после начала СВО на Украине. Для удовлетворения спроса в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные поезда. Например, в конце июня было увеличено количество поездов в сообщении с Минеральным Водами, Анапой, Краснодаром и Новороссийском. Перевозки в пригородном сообщении в 2022 г. увеличились на 5% год к году, до 86,7 млн пассажиров.
Росавиация с начала СВО на Украине в феврале 2022 г. ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в целях безопасности. Закрылись аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничение многократно продлевалось. В 2022 г. авиакомпании из-за запрета полетов в эти регионы лишились, по оценкам Минтранса, 19 млн пассажиров.
Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин отмечает, что рост пассажиропотока в дальнем следовании обеспечивается началом сезона отпусков и закрытием аэропортов юга. Помимо этого, продолжил эксперт, РЖД расширяют маршрутную сеть и увеличивают количество поездов на востребованных направлениях. В свою очередь с началом отпускного сезона снижаются пригородные перевозки, которые традиционно используются для поездок на работу, поясняет Иванкин. По мнению эксперта, у РЖД в 2023 г. есть шансы превысить доковидные показатели при «стабильных условиях».
Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов связывает увеличение перевозок в дальнем следовании с ростом популярности внутреннего туризма, ограничением полетов в южные регионы и активностью РЖД. «Рост поездок в дальнем следовании может продолжиться, особенно если в местах отдыха увеличится уровень комфорта, а цены не будут расти значительно», – подчеркнул эксперт.
Падение пригородных перевозок в июне, по словам Баранова, могло произойти из-за ремонтных работ на сети и конкуренции с другими видами транспорта – автомобильным и водным. Также на это, продолжил эксперт, могла повлиять нестабильная погода в июне, что повлияло на желание граждан выезжать за город. По оценке Баранова, для достижения допандемийных показателей пассажирских перевозок может потребоваться «еще год–два».