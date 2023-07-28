Нигерия заинтересовалась российскими технологиями в нефтегазе

Из-за вступления в Международную организацию по стандартизации (ISO) Нигерия не имеет права продавать нефтепродукты, произведенные на территории страны, и вынуждена импортировать их, писал Le journal de l’Afrique в марте 2022 г. В стране есть несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе модульные, но они не прошли сертификацию. А в мае 2023 г. в Нигерии был запущен крупнейший в Африке НПЗ Dangote Oil Refinery мощностью 650 000 барр./сутки. Местная газета Vanguard отмечала, что завод позволит Нигерии обеспечить себя топливом и экспортировать его излишки.