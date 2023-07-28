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Нигерия заинтересовалась российскими технологиями в нефтегазе

Компании из России могут поставлять оборудование для переработки нефти и бурения
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Нигерия заинтересована в получении российских технологий в нефтегазовой сфере, а также в привлечении компаний из России в свои нефтегазовые проекты. Об этом заявил 28 июля постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии, официальный представитель страны в ОПЕК Габриел Адуда на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

«У российских компаний есть компетенции, у нас есть ресурсы, но для того чтобы их использовать, нам нужны российский опыт и компетенции для извлечения… Мы обязательно должны включать в наше сотрудничество передачу технологий и опыта, чтобы взаимодействовать как партнеры», – заявил Адуда (цитата по «Интерфаксу»).

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Он добавил, что Африке «в течение многих лет не хватало финансовых ресурсов», но Нигерия в рамках сотрудничества «просит не кредиты, а проектное финансирование».

Нигерия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке и одними из крупнейших в мире. По данным Комиссии по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC) на 1 января 2022 г., запасы нефти и газового конденсата в стране составляли 37,046 млрд барр. В 2021 г., по данным Statistical Review of World Energy 2023, в стране было добыто 78,4 млн т нефти, а в 2022 г. – 69 млн т.

Но работе нефтегазового сектора в этой западноафриканской стране мешают проблемы с безопасностью из-за высокой активности местных группировок боевиков. Например, в августе 2021 г. бандиты напали на автобусную колонну, в которой сотрудники Shell Petroleum Development Company of Nigeria (подрядчик государственной нефтяной компании NNPC) ехали на работу на газовый проект Assa North. Шесть сотрудников Shell были убиты. В этот день президент Нигерии Мухаммаду Бухари одобрил «Закон об инвестициях в нефть», который должен был облегчить деятельность иностранных компаний в Нигерии. 

Из-за вступления в Международную организацию по стандартизации (ISO) Нигерия не имеет права продавать нефтепродукты, произведенные на территории страны, и вынуждена импортировать их, писал Le journal de l’Afrique в марте 2022 г. В стране есть несколько нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе модульные, но они не прошли сертификацию. А в мае 2023 г. в Нигерии был запущен крупнейший в Африке НПЗ Dangote Oil Refinery мощностью 650 000 барр./сутки. Местная газета Vanguard отмечала, что завод позволит Нигерии обеспечить себя топливом и экспортировать его излишки.

Российские нефтяные компании уже реализуют проект в других африканских странах. Например, «Лукойл» с 2019 г. участвует в проекте по добыче углеводородов Marine XII на шельфе Республики Конго. Компании принадлежит 25% проекта, еще 65% – итальянской Eni и 10% – госкомпании Конго. Общие инвестиции «Лукойл» оценивал» в $1,96 млрд.

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«Роснефть» с 2018 г. входит в консорциум с американской ExxonMobil, Eni и Qatar Petroleum в Мозамбике. В октябре 2018 г. консорциум подписал с правительством страны концессионные контракты на разведку и добычу углеводородов на глубоководных участках шельфа этой страны. Доля «Роснефти» в консорциуме – 20%, ExxonMobil – 40%, мозамбикской ENH – 20%, Qatar Petroleum и Eni – по 10%. 

В ходе саммита «Россия – Африка» 28 июля заместитель гендиректора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев заявил, что компания готова предложить африканским странам свои инжиниринговые услуги по строительству НПЗ, нефте- и газодобыче, а также поставлять на континент топливо и нефтехимическое сырье.

В Нигерии чаще всего добывают углеводороды иностранные компании, которые поставляют на свои проекты в стране собственное оборудование, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом западные компании вывозят добытую нефть в свои страны, а строить НПЗ в Нигерии «не спешат», так как в стране мало платежеспособного спроса. К тому же в стране действуют террористы группировки «Боко харам» (запрещена в РФ), которые нападают на нефтегазовые объекты и требуют деньги за обеспечение безопасности, добавляет аналитик.

В результате иностранные компании берут более высокую цену за работу в нестабильной ситуации в стране, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. «Россия имеет долгую историю хороших отношений с африканскими странами в целом, и, вполне возможно, что ее нефтяным компаниям будет относительно комфортно там работать», – полагает он. 

По мнению Юшкова, на этом фоне Нигерия, вероятно, хочет увеличить добычу нефти собственными силами, поэтому российские компании могли бы поставлять в страну буровое оборудование, а также оборудование для НПЗ. Кроме того, Россия активно развивает проекты строительства малотоннажных заводов по сжижению природного газа (СПГ) для автономной газификации. При этом российские компании могут как продавать оборудование Нигерии и обучать местных сотрудников работать с ним, так и предоставлять нефтесервисные услуги в стране, добавил Смит.

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