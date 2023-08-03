Нефтекомпании в июле получили рекордные выплаты по демпферу из бюджета

В 2023 г. снижение общего размера выплат связано в том числе с корректировкой налогового законодательства. Осенью 2022 г. в формулу расчета демпфера на бензин ввели скидку на нефть марки Urals по отношению к эталонной Brent в $20/барр. С 1 апреля 2023 г. формулу изменили еще раз: дисконт был увеличен до $25/барр., к размеру дисконта также привязали и расчет демпферных выплат за дизтопливо. По оценкам «Петромаркета», это привело к снижению общего объема средств, которые получили производители нефтепродуктов в апреле 2023 г., на 26,5 млрд руб., передавал «Интерфакс».