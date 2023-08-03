Нефтекомпании в июле получили рекордные выплаты по демпферу из бюджета

Нефтекомпании в июле получили рекордные выплаты по демпферу из бюджетаЭто произошло из-за подорожания нефти и сезонного роста спроса на топливо
Выплаты нефтеперерабатывающим заводам из бюджета в рамках демпферного механизма в июле 2023 г. стали максимальными с начала года, следует из данных Минфина. Они составили 110,4 млрд руб. против 78,6 млрд в июне (+40%). По сравнению с июлем 2022 г. объем выплат упал в 2,2 раза. За январь – июль этого года нефтяники получили из бюджета в общей сложности 653 млрд руб., что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России. Он предусматривает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними (каждый год устанавливается определенный уровень) НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами нефтяные компании должны делать отчисления в бюджет.
В 2022 г. на фоне усиления санкций и объявления об эмбарго на импорт топлива из России в ЕС экспортные цены на нефтепродукты резко выросли. В результате российские компании получили рекордные выплаты по демпферу – 2,2 трлн руб., в 3,2 раза больше, чем в 2021 г.
В 2023 г. снижение общего размера выплат связано в том числе с корректировкой налогового законодательства. Осенью 2022 г. в формулу расчета демпфера на бензин ввели скидку на нефть марки Urals по отношению к эталонной Brent в $20/барр. С 1 апреля 2023 г. формулу изменили еще раз: дисконт был увеличен до $25/барр., к размеру дисконта также привязали и расчет демпферных выплат за дизтопливо. По оценкам «Петромаркета», это привело к снижению общего объема средств, которые получили производители нефтепродуктов в апреле 2023 г., на 26,5 млрд руб., передавал «Интерфакс».
В конце апреля 2023 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин снова планирует сократить выплаты по топливному демпферу. На этот раз в формулу добавили коэффициент, который должен снизить их вдвое. По оценкам Минфина, это позволит бюджету экономить около 30 млрд руб. ежемесячно. По словам Силуанова, сейчас эти отчисления «идут в маржу переработчиков нефти», что нужно прекратить. Новая формула демпфера заработает с 1 сентября этого года.
Выплаты по топливному демпферу выросли в июле на фоне роста мировых цен на нефть, сокращения дисконта на Urals, а также сезонного увеличения спроса на топливо на внутреннем рынке, поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Рост цен на нефть в мире и девальвация рубля в совокупности сделали экспорт нефтепродуктов более выгодным, чем продажи на внутреннем рынке, добавил старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит.
Юшков напоминает, что в прошлом месяце, по данным Минфина, средняя стоимость Urals впервые за этот год превысила потолок в $60 и составила $64,37/барр. При этом котировки Brent в июле росли до $85/барр. впервые с апреля этого года. На 3 августа Brent торгуется по $84,28/барр.
В августе выплаты нефтяникам из бюджета могут также быть достаточно высокими – их размер будет зависеть от мировых цен на нефть и дисконта на Urals, добавляет Юшков.
В последние месяцы власти в РФ активно пытаются остановить рост оптовых цен на бензин. С 10 апреля по 24 июля этого года стоимость Аи-92 на бирже СПбМТСБ выросла на 41% и достигла максимума в 64 879 руб./т, цена Аи-95 – на 35,8% до пиковых 69 925 руб./т. Рост цен понемногу транслировался в розницу: по данным Росстата, с 24 по 31 июля стоимость литра Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 0,5% до 49,44 и 53,97 руб. соответственно.
На этом фоне Минэнерго, ФАС и вице-премьер Александр Новак начали прорабатывать меры по снижению оптовых цен на внутреннем рынке. В частности, 2 августа было подписано постановление об увеличении норматива биржевых торгов бензином и дизелем на 1 п. п. до 13 и 9,5% соответственно. Также ведомства рассматривают квотирование экспорта нефтепродуктов и создание перечня белых экспортеров топлива.