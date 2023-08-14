Группа «Аэрофлот» готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов

Группа «Аэрофлот» готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетовПервые два воздушных судна поступят к концу года
В сентябре 2023 г. «Аэрофлот» планирует заключить с лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху») твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Сумму твердых контрактов он не назвал. По его словам, все самолеты SJ100 пополнят парк входящей в группу «Аэрофлот» авиакомпании «Россия», первые два воздушных судна поступят до конца года. МС-21 предназначается и для «России», и для самого «Аэрофлота», уточнил Александровский. Первые самолеты ожидаются в конце 2024 г. Возможность заключения твердых контрактов на поставку самолетов Ту-214, по его словам, пока прорабатывается.
В сентябре 2022 г. «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») соглашение о поставке 339 самолетов российского производства. Твердые контракты планировалось подписать до конца года, но тогда они подписаны не были. Авиакомпания получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SJ100 и 40 Ту-214, уточняла пресс-служба «Аэрофлота». Срок поставок – 2023–2030 гг. Вице-премьер Денис Мантуров отмечал тогда, что стоимость соглашения превышает 1 трлн руб.
«Ведомости» направили запрос в «Ростех».
Основной пул запчастей для SJ100, по словам Александровского, сформирует компания «Яковлев» (бывший «Иркут», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха». – «Ведомости»). Часть комплектующих, в том числе колеса и тормоза, авиакомпания приобретет на собственный склад.
После введения США, Евросоюзом, Великобританией и рядом других стран санкций против российской авиаотрасли российские авиакомпании лишились возможности закупать и получать в лизинг воздушные суда зарубежного производства. Единственной возможностью обновления парка стало получение техники российского производства. На данный момент основные самолеты, на которые рассчитывают российские авиакомпании, – ближнемагистральный SJ100 (импортозамещенная версия SSJ100, созданного вместе с иностранными разработчиками), и среднемагистральные МС-21 (созданный с нуля лайнер с увеличенной дальностью полета и увеличенным по сравнению с аналогами пространством салона) и разработанный еще в СССР Ту-214. Основная проблема с выпуском отечественной авиатехники состоит в том, что значительная часть комплектующих для новых российских SSJ100 (на 70% состоит из импортных узлов и агрегатов) и МС-21 до начала СВО на Украине поставлялась из стран, присоединившихся к санкциям. Из-за этого поставки оказались заблокированы, а авиапрому пришлось форсировать замещение деталей на отечественные аналоги, которые пришлось разработать с нуля.
Для преодоления импортозависимости в России сейчас разрабатывается почти импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100, получившая название SJ100. По словам Александровского, новый «Суперджет», который получит группа «Аэрофлот», по сути, на 90% новый самолет.
Весной генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (входит в «Ростех») Александр Войт говорил, что первый полет импортозамещенного SJ100 запланирован на май. В мае министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов заявлял, что первый полет запланирован на 21 июня. В пресс-службе Минпромторга опровергали это заявление, подчеркивая, что «заседание совета о допуске к первому полету еще не проводилось». В июне в пресс-службе ОАК говорили, что первый полет состоится после проверки оборудования лайнера на земле, конкретную дату не уточняли.
На данный момент дата первого полета не известна.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что самолеты типа SJ100 будут востребованы группой «Аэрофлот», в том числе в контексте создания новых региональных хабов с разлетом по регионам России, аналогичных тому, что создан в Красноярске. «В текущих условиях стоместные машины по-прежнему будут применяться на отдельных международных направлениях с вылетом из регионов», – сказал эксперт. Импортозамещенные SJ100, по его словам, необходимы «России» для постепенного замещения SSJ100, которые со временем будут выводиться из парка перевозчика.
«Замещать иностранную часть флота надо уже сейчас, не дожидаясь, когда западная техника встанет из-за нехватки комплектующих. Поэтому все российские авиакомпании заинтересованы в скорейшем поступлении новых отечественных воздушных судов в парк», – говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Он объясняет отсутствие твердых контрактов на поставку Ту-214 ставкой на более современный МС-21, на который авиакомпания в отсутствие зарубежной техники будет опираться в ближайшие годы. «Ту-214 создавался десятилетия назад, его эффективность, скорее всего, будет ниже, чем у разработанных позднее лайнеров. Кроме того, любая авиакомпания заинтересована в унификации флота, поэтому ставка делается на перспективный МС-21», – сказал эксперт.
Группа «Аэрофлот» – крупнейший игрок на российском рынке авиаперевозок. За семь месяцев она перевезла 26 млн пассажиров, что на 18,1% больше, чем за тот же период прошлого года. За полугодие группа перевезла 44% от числа всех пассажиров, обслуженных российскими авиакомпаниями (данные по всей отрасли за январь – июль пока не раскрывались. – «Ведомости»). Головная авиакомпания группы в январе – июле перевезла 13,7 млн человек, что на 27,7% больше, чем год назад.
За шесть месяцев 2023 г. авиакомпания «Аэрофлот» (без учета дочерних «России» и «Победы») получила 1,6 млрд руб. чистого убытка по РСБУ (результаты по МСФО не раскрывались), в сравнении с полугодием 2022 г. он снизился почти в 24 раза (тогда он составлял 38,3 млрд руб.).