Группа «Аэрофлот» готовит твердые контракты на поставку 52 российских самолетов

После введения США, Евросоюзом, Великобританией и рядом других стран санкций против российской авиаотрасли российские авиакомпании лишились возможности закупать и получать в лизинг воздушные суда зарубежного производства. Единственной возможностью обновления парка стало получение техники российского производства. На данный момент основные самолеты, на которые рассчитывают российские авиакомпании, – ближнемагистральный SJ100 (импортозамещенная версия SSJ100, созданного вместе с иностранными разработчиками), и среднемагистральные МС-21 (созданный с нуля лайнер с увеличенной дальностью полета и увеличенным по сравнению с аналогами пространством салона) и разработанный еще в СССР Ту-214. Основная проблема с выпуском отечественной авиатехники состоит в том, что значительная часть комплектующих для новых российских SSJ100 (на 70% состоит из импортных узлов и агрегатов) и МС-21 до начала СВО на Украине поставлялась из стран, присоединившихся к санкциям. Из-за этого поставки оказались заблокированы, а авиапрому пришлось форсировать замещение деталей на отечественные аналоги, которые пришлось разработать с нуля.