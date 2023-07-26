«Иркут» опроверг перенос сроков передачи авиакомпаниям самолетов Superjet

«У нас есть контракт с лизинговой компанией в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял – это конец 2023 г. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», – приводит пресс-служба слова генерального директора «Иркута» Андрея Богинского.