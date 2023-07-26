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«Иркут» опроверг перенос сроков передачи авиакомпаниям самолетов Superjet

Ведомости

Корпорация «Иркут» опровергла перенос сроков передачи самолетов Superjet с российским двигателем ПД-8 авиакомпаниям на III квартал 2024 г.

26 июля РБК со ссылкой на презентацию заместителя генерального директора «Иркута» Юрия Корицкого сообщил об изменении сроков. В пресс-службе корпорации заявили, что указанные в презентации сроки являются некорректными и объяснили произошедшее технической ошибкой.

«У нас есть контракт с лизинговой компанией в соответствии с которым мы работаем, сроки никто не менял – это конец 2023 г. Возможно, эксплуатация этих машин уже начнется в следующем году, поскольку на организацию процесса авиакомпании потребуется некоторое время», – приводит пресс-служба слова генерального директора «Иркута» Андрея Богинского.

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Новый самолет с отечественным двигателем должны будут передать «Аэрофлоту» в декабре 2023 г. Название воздушного судна – Superjet New – также решили поменять на SJ-100, отмечало РБК. В «Аэрофлоте» изданию сообщали, что производитель не информировал авиакомпанию об изменении сроков поставки.

SSJ-New является новой, «импортозамещенной» версией ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка SSJ-New обойдется в 120–130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ-New. Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146, производство которого прекращено.

Работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ-New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг., а серийное производство новых турбин – по 44 единицы в год – должно стартовать в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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