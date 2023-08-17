Маркетплейсы и интернет-магазины попросили применять оборотные штрафы только за повторные утечки

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), членами которой являются крупнейшие отечественные маркетплейсы и интернет-магазины Ozon, WildBerries, «Яндекс.Маркет», Lamoda, «Ситилинк» и др., просит отложить вступление в силу закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД). Свои предложения ассоциация направила в Минфин. Представитель ассоциации подтвердил отправку письма.