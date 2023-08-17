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Маркетплейсы и интернет-магазины попросили применять оборотные штрафы только за повторные утечки

Также предложено штрафовать только за нарушение прав пользователей из-за утечек
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), членами которой являются крупнейшие отечественные маркетплейсы и интернет-магазины Ozon, WildBerries, «Яндекс.Маркет», Lamoda, «Ситилинк» и др., просит отложить вступление в силу закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД). Свои предложения ассоциация направила в Минфин. Представитель ассоциации подтвердил отправку письма.

Минфин, в свою очередь, 10 августа перенаправил обращение АКИТ в Минюст, Минцифры и Минэкономразвития, следует из копии документа, с которой ознакомились «Ведомости». Получение письма Минфина подтвердил представитель Минюста.

«В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти», – сообщил представитель Минюста. «Минэкономразвития предоставило свои рекомендации по законопроекту в Минфин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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