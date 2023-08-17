Маркетплейсы и интернет-магазины попросили применять оборотные штрафы только за повторные утечки

Маркетплейсы и интернет-магазины попросили применять оборотные штрафы только за повторные утечкиТакже предложено штрафовать только за нарушение прав пользователей из-за утечек
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), членами которой являются крупнейшие отечественные маркетплейсы и интернет-магазины Ozon, WildBerries, «Яндекс.Маркет», Lamoda, «Ситилинк» и др., просит отложить вступление в силу закона об оборотных штрафах за утечки персональных данных (ПД). Свои предложения ассоциация направила в Минфин. Представитель ассоциации подтвердил отправку письма.
Минфин, в свою очередь, 10 августа перенаправил обращение АКИТ в Минюст, Минцифры и Минэкономразвития, следует из копии документа, с которой ознакомились «Ведомости». Получение письма Минфина подтвердил представитель Минюста.
«В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными органами государственной власти», – сообщил представитель Минюста. «Минэкономразвития предоставило свои рекомендации по законопроекту в Минфин.