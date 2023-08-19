Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко

Мельниченко в 2023 г. впервые занял верхнюю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes с состоянием в $25,2 млрд. Бизнесмен опередил крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина ($23,7 млрд) и владельца НЛМК Владимира Лисина ($22,1 млрд). За год Мельниченко стал вдвое богаче. В марте прошлого года после того, как предприниматель был включен в санкционный список Евросоюза, он вышел из капитала принадлежавших ему «Еврохима» и СУЭК. До этого ему принадлежали 100% акций «Еврохима» и 92,2% — угольного холдинга.