Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко

Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею МельниченкоАкции принадлежащей ему генерирующей компании могут отойти государству
Генеральная прокуратура подала иск в Свердловский районный суд города Красноярска к миллиардеру Андрею Мельниченко, следует из базы суда.
В качестве истца указан заместитель генпрокурора РФ (фамилия не уточняется). Ответчиками по делу помимо бизнесмена также являются «Кузбассэнерго», входящее в «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК). «Сибирская генерирующая компания» будет привлечена к разбирательствам в качестве третьего лица, следует из материалов суда.
Иск зарегистрирован 17 августа, дело принято к производству. Его будет рассматривать судья Наталья Елисеева. Предварительное заседание назначено на 7 сентября.
Представитель Мельниченко подтвердил «Ведомостям», что иск получен и сейчас «с ним работают юристы». От дальнейших комментариев до начала судебных разбирательств он отказался.
Иск Генпрокуратуры касается взыскания с Мельниченко в пользу государства акций компании «Сибэко», приобретенной за 32,51 млрд руб. у осужденного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, следует из материалов иска, опубликованных телеграмм-каналом «СоветБезРынка». Сделки были проведены через подконтрольные Мельниченко «Кузбассэнерго» и ХСРК, следует из материалов иска. Замгенпрокурора требует взыскать в доход РФ 3,9 млрд обыкновенных бездокументарных именных акций СГК, зарегистрированных на «Кузбассэнерго».
«Кузбассэнерго» приобрело 78% акций «Сибэко» в феврале 2018 г. Сумма сделки не разглашалась. В СМИ (в частности, это утверждали источники «Интерфакса») называли фактическим владельцем «Сибэко» компанию Ru-Com, которая управляла активами Абызова. Топ-менеджеры группы Ru-com на момент сделки занимали семь из девяти мест в составе совета директоров «Сибэко».
Активы «Сибэко» располагались в Новосибирской области и Алтайском крае. Ей принадлежали шесть ТЭЦ в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске общей установленной мощностью чуть более 3 ГВт. Занимавший на момент сделки должность гендиректора СГК Михаил Кузнецов говорил, что после покупки «Сибэко» бизнес СГК «прирастет в полтора раза»: суммарная установленная мощность энергообъектов увеличится на 38%, тепловая — на 53%. Выручка «Сибэко» в 2016 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 28,2 млрд руб., чистая прибыль – 1 млрд руб. Аналитики говорили тогда «Ведомостям», что вместе с «Сибэко» СГК, принадлежащая угольной компании СУЭК, станет крупнейшим потребителем угля в России (см. номер от 9 января 2018 г.).
Мельниченко в 2023 г. впервые занял верхнюю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes с состоянием в $25,2 млрд. Бизнесмен опередил крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина ($23,7 млрд) и владельца НЛМК Владимира Лисина ($22,1 млрд). За год Мельниченко стал вдвое богаче. В марте прошлого года после того, как предприниматель был включен в санкционный список Евросоюза, он вышел из капитала принадлежавших ему «Еврохима» и СУЭК. До этого ему принадлежали 100% акций «Еврохима» и 92,2% — угольного холдинга.
Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов был задержан весной 2019 г. Ему инкриминируется крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2012–2014 гг. Абызов, являясь бенефициарном нескольких офшорных компаний, вместе с сообщниками обманул акционеров «Сибэко» и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), производивших и передававших электроэнергию в Новосибирской области и Алтайском крае. Их ввели в заблуждение, в результате по завышенной цене были приобретены акции подконтрольных Абызову структур, а деньги выведены за рубеж (на Кипр) и похищены.