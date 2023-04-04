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Мельниченко возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes

Ведомости

Рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes в этом году возглавил основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Об этом сообщает журнал Forbes.

Состояние Мельниченко оценивается в $25,2 млрд, что превышает прошлогодний уровень в два раза. В Forbes объясняют рост состояния Мельниченко увеличением стоимости «Еврохима» на фоне того, что после начала спецоперации на Украине удобрения стали особенно востребованы.

Уточняется, что Мельниченко возглавил этот рейтинг впервые, в 2022 г. он находился на 9-м месте. В прошлом году первое место занимал владелец НЛМК Владимир Лисин. В этом году он занял третью строчку, его состояние за год увеличилось на $3,7 млрд до $22,1 млрд.

В мировом рейтинге Мельниченко находится на 58-м месте. Первое место занимает глава LVMH Бернар Арно, его состояние оценивается в $211 млрд. В этом году он сместил на первом месте владельца Twitter и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска ($180 млрд), сейчас он находится на втором месте. В тройку лидеров также вошел основатель Amazon Джефф Безос ($125,5 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных