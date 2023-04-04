Мельниченко возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes

Уточняется, что Мельниченко возглавил этот рейтинг впервые, в 2022 г. он находился на 9-м месте. В прошлом году первое место занимал владелец НЛМК Владимир Лисин. В этом году он занял третью строчку, его состояние за год увеличилось на $3,7 млрд до $22,1 млрд.