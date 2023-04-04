Мельниченко возглавил рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes
Состояние Мельниченко оценивается в $25,2 млрд, что превышает прошлогодний уровень в два раза. В Forbes объясняют рост состояния Мельниченко увеличением стоимости «Еврохима» на фоне того, что после начала спецоперации на Украине удобрения стали особенно востребованы.
Уточняется, что Мельниченко возглавил этот рейтинг впервые, в 2022 г. он находился на 9-м месте. В прошлом году первое место занимал владелец НЛМК Владимир Лисин. В этом году он занял третью строчку, его состояние за год увеличилось на $3,7 млрд до $22,1 млрд.
В мировом рейтинге Мельниченко находится на 58-м месте. Первое место занимает глава LVMH Бернар Арно, его состояние оценивается в $211 млрд. В этом году он сместил на первом месте владельца Twitter и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска ($180 млрд), сейчас он находится на втором месте. В тройку лидеров также вошел основатель Amazon Джефф Безос ($125,5 млрд).