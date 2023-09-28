Защищены ли аэропорты от DDoS-атак

Официальной информации о странах - источниках трафика пока нет, но, судя по емкости атаки, это одна из европейских группировок, обращает внимание Пермяков. В то же время раньше источники атак были по большей части зарубежные, поэтому бороться с DDoS-атаками помогала блокировка иностранных IP-адресов, напомнил менеджер продукта Qrator Labs Георгий Тарасов. Но сейчас паттерны трафика поменялись: атакующие осознали, что во многих случаях компании для защиты от атак применяют метод блокировки зарубежного трафика (по GeoIP), и научились с успехом обходить эту меру. Существенная доля трафика атак теперь генерируется внутри российских сетей и блокировки пакетов из-за рубежа совершенно перестали быть результативными, говорит Тарасов.