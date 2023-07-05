За DDoS-атакой на РЖД стоят проукраинские злоумышленники

По симптоматике то, что происходит с РЖД, похоже на DDoS-атаку, говорит источник «Ведомостей» в компании-разработчике решений по информбезопасности (ИБ). Он также напомнил, что это уже не первая успешная атака на ресурсы компании после начала спецоперации на Украине. Уже 26 февраля 2022 г. представитель РЖД сообщал, что из-за серьезной DDoS-атаки на сайт компании он работает со сбоями. Тогда компании пришлось увеличить количество работающих касс на вокзалах, чтобы все пассажиры смогли купить билеты.