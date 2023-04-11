Хакеры обрушили электронную систему ФТС

Хакеры обрушили электронную систему ФТСТаможенные органы вынуждены частично перейти на бумажный документооборот
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подверглась хакерской атаке, в результате которой была частично парализована работа Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства.
«Вследствие кибератаки на IT-ресурсы ФТС, начавшейся 10 апреля, по-прежнему наблюдаются сбои в функционировании Единой информационной системы таможенных органов. Специалисты ФТС и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы», – заявил он. И добавил, что сейчас она уже частично восстановлена.
В пунктах пропуска на границе, по его словам, инспекторы осуществляют таможенные операции «с использованием бумажных носителей». При этом на пересечении границы физлицами сбои в работе информсистемы, по данным ФТС, не отразились.
«При возникновении проблем в пунктах пропуска рекомендуем участникам внешнеэкономической деятельности обращаться на горячие линии региональных таможенных управлений», – добавил представитель ФТС.
10 апреля пресс-служба ФТС сообщала, что в результате внешнего воздействия на IT-ресурсы «фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено».
Проблему с оформлением грузов подтвердили «Ведомостям» в крупных логистических компаниях. В частности, руководитель отдела таможенного оформления Transasia Logistics Сергей Кулагин сказал «Ведомостям», что на фоне кибератаки на серверы ФТС работа по декларированию грузов клиентов компании «была остановлена». «Не регистрировались новые декларации, зависли на проверке те, что уже были в работе», – уточнил он. По словам топ-менеджера, «зависло» несколько десятков деклараций. Руководитель группы международной логистики транспортной компании Delko Анастасия Беринцева добавила, что компания «вместо 200 транспортных средств смогла оформить только 44».
Директор ПЭК: Global Антон Буянов уточнил, что компания столкнулась с программными сбоями при оформлении грузов в Дальневосточном, Балтийском и Северо-Западном центрах электронного декларирования (ЦЭД) ФТС.
Сбои в работе электронных сервисов таможни, по словам директора департамента таможенного оформления FM Logistic в России Елены Парамоновой, приведут к «нарушению договорных обязательств, простою и дополнительным затратам». Даже когда система ФТС будет восстановлена, потребуется еще какое-то время на оформление всех деклараций, что снова приведет к убыткам, добавляет коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский. Простой одного грузовика обходится компаниям, по оценкам Буянова из ПЭК, в 5000-7000 руб. в сутки.
«По нашей информации, сейчас последствия сбоя ликвидированы. Идет поэтапное включение компьютерных серверов в таможне», – говорит Кулагин. Но этот процесс, по оценкам топ-менеджера, «может затянуться до завтрашнего утра (11 апреля)».
Проблемы с ФТС возникли и у железнодорожных операторов. Представитель «Нефтетранссервиса» сообщил «Ведомостям», что отсутствие возможности проведения таможенных процедур «наблюдается во многих регионах России». В результате, по его словам, груженые вагоны скапливаются на железнодорожных станциях. Он добавляет, что если проблема не будет решена в ближайшее время, это приведет к нарушению графика приема вагонов.
Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что «пропуск грузов через железнодорожные пункты пропуска не прекращается».
По словам представителя ФТС, оформление таможенных деклараций в центрах электронного декларирования уже ведется, но до полного восстановления работоспособности ЕАИС ТО подача деклараций «будет осуществляться дозированно».
Юрист BGP Litigation Полина Панова отмечает, что сейчас таможенное декларирование «по умолчанию осуществляется в электронной форме». Но «в исключительных случаях», по словам юриста, допускается также оформление деклараций и в бумажной форме.
Это уже не первый случай в этом году вмешательства хакеров в работу электронных систем ФТС. В частности, в конце февраля 2023 г. служба сообщала о DDos-атаках на информационные сервисы. Но тогда сбои в системе электронного декларирования смогли устранить за несколько часов, и, по заявлению ФТС, они «не оказали влияния на работу ЕАИС ТО».
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сказал, что текущий сбой – это серьезная проблема, которая оказывает влияние на «и так загруженную логистическую систему». Эксперт считает, что такой серьезный сбой может негативно отразиться на динамике экспортно-импортных грузовых перевозок в апреле. «Главный вопрос – сколько времени понадобится на восстановление системы и повышение ее защиты», – резюмирует Бурмистров.