Хакеры обрушили электронную систему ФТС

Это уже не первый случай в этом году вмешательства хакеров в работу электронных систем ФТС. В частности, в конце февраля 2023 г. служба сообщала о DDos-атаках на информационные сервисы. Но тогда сбои в системе электронного декларирования смогли устранить за несколько часов, и, по заявлению ФТС, они «не оказали влияния на работу ЕАИС ТО».