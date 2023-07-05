Минтранс республики сообщил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста

Министр по поручению главы Крыма Сергея Аксенова лично проехал на машине по мосту в обе стороны. По его словам, по состоянию на 12:30 (время совпадает с московским) пробки со стороны полуострова нет. Также по состоянию на 13:10 затор отсутствует и со стороны Краснодарского края.