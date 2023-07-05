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Минтранс республики сообщил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста

Ведомости

Пробки при въезде на Крымский мост отсутствуют как со стороны Кубани, так и со стороны Керчи. Об этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале.

Министр по поручению главы Крыма Сергея Аксенова лично проехал на машине по мосту в обе стороны. По его словам, по состоянию на 12:30 (время совпадает с московским) пробки со стороны полуострова нет. Также по состоянию на 13:10 затор отсутствует и со стороны Краснодарского края.

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В подтверждение Лукашенко опубликовал фотографии перед въездом на Крымский мост с обеих сторон.

Еще ночью 5 июля, по данным регионального минтранса, пробка со стороны Кубани составляла до 2 км, а время ожидания доходило до 50 минут. Со стороны же Крыма при въезде на мост уже на тот момент затора не было.

Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Досмотр перед Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, пояснял Лукашенко. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту. Министр транспорта Виталий Савельев 4 июля допустил, что власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов в Крым и обратно два больших десантных корабля Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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