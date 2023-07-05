Минтранс республики сообщил об отсутствии пробок с обеих сторон Крымского моста
Пробки при въезде на Крымский мост отсутствуют как со стороны Кубани, так и со стороны Керчи. Об этом министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале.
Министр по поручению главы Крыма Сергея Аксенова лично проехал на машине по мосту в обе стороны. По его словам, по состоянию на 12:30 (время совпадает с московским) пробки со стороны полуострова нет. Также по состоянию на 13:10 затор отсутствует и со стороны Краснодарского края.
В подтверждение Лукашенко опубликовал фотографии перед въездом на Крымский мост с обеих сторон.
Еще ночью 5 июля, по данным регионального минтранса, пробка со стороны Кубани составляла до 2 км, а время ожидания доходило до 50 минут. Со стороны же Крыма при въезде на мост уже на тот момент затора не было.
Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Досмотр перед Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, пояснял Лукашенко. 2 июля Минтранс России открыл дополнительные пункты досмотра, также часть персонала перераспределили с крымской стороны моста на краснодарскую. Тем не менее 3 июля пробка со стороны Кубани выросла до 13 км, достигнув пика, но уже 5 июля ее протяженность сократилась.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что отели не будут штрафовать туристов, опоздавших на заселение из-за задержки на Крымском мосту. Министр транспорта Виталий Савельев 4 июля допустил, что власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов в Крым и обратно два больших десантных корабля Минобороны.