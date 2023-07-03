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Общество

Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 км

Ведомости

Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», – говорится в сообщении.

В оперштабе призвали граждан учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение досмотра. Там добавили, что время проверки напрямую зависит от количества провозимых вещей.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что по состоянию на 9:00 (время совпадает с московским) пробка вновь увеличилась до 8 км, время ожидания составляет до 4 часов. Затор со стороны полуострова составляет 500 м, время ожидания – 30 минут.

Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Досмотр перд Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, пояснял Лукашенко. В связи с этим на пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой. 

Об образовавшихся пробках перед мостом Лукашенко сообщил 29 июня. Тогда автомобили ждали проезда до двух часов из-за неблагоприятных погодных условий. Затор на тот момент растянулся на 4 км. Минтранс сообщил, что поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона. 

2 июля пробка со стороны Кубани достигала 8 км. Минтранс Крыма сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Также утром 2 июля часть работников для досмотра автомобилей направили с крымской стороны на краснодарскую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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