Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 км
Пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 13 км. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», – говорится в сообщении.
В оперштабе призвали граждан учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение досмотра. Там добавили, что время проверки напрямую зависит от количества провозимых вещей.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что по состоянию на 9:00 (время совпадает с московским) пробка вновь увеличилась до 8 км, время ожидания составляет до 4 часов. Затор со стороны полуострова составляет 500 м, время ожидания – 30 минут.
Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях. Досмотр перд Крымским мостом проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, пояснял Лукашенко. В связи с этим на пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили контроль за их работой.
Об образовавшихся пробках перед мостом Лукашенко сообщил 29 июня. Тогда автомобили ждали проезда до двух часов из-за неблагоприятных погодных условий. Затор на тот момент растянулся на 4 км. Минтранс сообщил, что поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона.
2 июля пробка со стороны Кубани достигала 8 км. Минтранс Крыма сообщил об увеличении количества постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Также утром 2 июля часть работников для досмотра автомобилей направили с крымской стороны на краснодарскую.