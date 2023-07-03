Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 км

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что по состоянию на 9:00 (время совпадает с московским) пробка вновь увеличилась до 8 км, время ожидания составляет до 4 часов. Затор со стороны полуострова составляет 500 м, время ожидания – 30 минут.