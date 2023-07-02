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Общество

Минтранс увеличил количество постов досмотра на Крымском мосту

Ведомости

Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщил Минтранс Крыма.  

По данным ведомства, с утра 2 июля часть работников для досмотра автомобилей направили с Крымской стороны на Краснодарскую. 

«При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале.

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По последним данным главы минтранса Крыма Николая Лукашенко, пробка со стороны Кубани на 15:00 часов мск составляет 7 км, время ожидания в очереди – до четырех часов. В обратную сторону затор растянулся к этому времени только на 200 м, уточнил министр.

Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона, сообщали ранее в Минтрансе. Лукашенко 29 июня также писал, что пробка растянулась на 4 км. Он объяснял скопление автомобилей перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, однако уже к 15:25 она достигла 9 км. По данным оперштаба Краснодарского края, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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