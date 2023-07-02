Минтранс увеличил количество постов досмотра на Крымском мосту

Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона, сообщали ранее в Минтрансе. Лукашенко 29 июня также писал, что пробка растянулась на 4 км. Он объяснял скопление автомобилей перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, однако уже к 15:25 она достигла 9 км. По данным оперштаба Краснодарского края, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу.