Минтранс увеличил количество постов досмотра на Крымском мосту
Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, сообщил Минтранс Крыма.
По данным ведомства, с утра 2 июля часть работников для досмотра автомобилей направили с Крымской стороны на Краснодарскую.
«При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале.
По последним данным главы минтранса Крыма Николая Лукашенко, пробка со стороны Кубани на 15:00 часов мск составляет 7 км, время ожидания в очереди – до четырех часов. В обратную сторону затор растянулся к этому времени только на 200 м, уточнил министр.
Пробка на Крымском мосту образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, поток машин вырос в связи с началом отпускного сезона, сообщали ранее в Минтрансе. Лукашенко 29 июня также писал, что пробка растянулась на 4 км. Он объяснял скопление автомобилей перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Утром 1 июля длина пробки у моста составила 5 км, однако уже к 15:25 она достигла 9 км. По данным оперштаба Краснодарского края, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу.