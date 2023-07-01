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Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 км

Ведомости

Пробка из автомобилей при въезде на Крымский мост со стороны Кубани увеличилась до 9 км, работает аварийно-спасательный отряд, водителям в пробке раздают воду, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км», – говорится в сообщении.

Водителей, которые планируют поехать на полуостров, просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение проверок, скорость досмотра будет зависеть от количества вещей в транспорте, добавили в оперштабе. 

Ранее по теме: Пробка у Крымского моста растянулась на 5 км

Ранее сегодня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пробка до 5 км, а время ожидания досмотра автомобилей достигло двух часов. По его словам, штат сотрудников на линиях досмотра увеличили, а контроль за их работой усилили. 29 июня Лукашенко объяснил пробку перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Досмотр транспорта на Крымском мосту проводится по поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, уточнял глава минтранса.

По данным оперштаба, 1 июля также образовалась очередь из большегрузов на Керченскую паромную переправу, проезда на накопительной парковке в поселке Ильич ожидают 289 автомобилей. Там добавили, что в регионе продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к паромной переправе: переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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