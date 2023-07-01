Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 км

Ранее сегодня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что у Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пробка до 5 км, а время ожидания досмотра автомобилей достигло двух часов. По его словам, штат сотрудников на линиях досмотра увеличили, а контроль за их работой усилили. 29 июня Лукашенко объяснил пробку перед мостом неблагоприятными погодными условиями. Досмотр транспорта на Крымском мосту проводится по поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, уточнял глава минтранса.