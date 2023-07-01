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Общество

Пробка у Крымского моста растянулась на 5 км

Ведомости

У Крымского моста со стороны Краснодарского края образовалась пробка до 5 км, время ожидания досмотра автомобилей достигло двух часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как уточнил глава ведомства, минтранс республики проводит на Крымском мосту досмотровые мероприятия, сейчас там образовалась очередь из машин.

«В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой. Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства», – написал он в своем Telegram-канале.

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О пробках перед мостом Лукашенко писал 29 июня. Тогда он рассказал, что автомобили до двух часов ждут проезда из-за неблагоприятных погодных условий и дождей. Пробка на тот момент растянулась на 4 км. Досмотр транспорта на Крымском мосту проводится по поручению главы республики Крым Сергея Аксенова, добавил глава минтранса.

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы. В конце февраля автомобильное движение по всем полосам на Крымском мосту было открыто, работы завершили на 39 дней раньше планируемого срока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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