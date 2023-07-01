Пробка у Крымского моста растянулась на 5 км

8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы. В конце февраля автомобильное движение по всем полосам на Крымском мосту было открыто, работы завершили на 39 дней раньше планируемого срока.