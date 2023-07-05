Туристов в Крым могут направить через новые регионы

Российские власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов из Краснодарского края на полуостров и в обратном направлении два больших десантных корабля (БДК) Минобороны. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 4 июля заявил министр транспорта Виталий Савельев. Такие меры необходимы, чтобы разгрузить забитые личным транспортом подходы к Крымскому мосту.