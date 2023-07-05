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Туристов в Крым могут направить через новые регионы

Власти ищут альтернативные маршруты в обход пробки на Крымском мосту
Герман Костринский Арина Литова Анастасия Майер Сергей Гаврилюк, Донецк Андрей Чернов, Луганск
t.me/mchs_official

Российские власти могут открыть для проезда в Крым автодороги новых регионов и привлечь к перевозкам туристов из Краснодарского края на полуостров и в обратном направлении два больших десантных корабля (БДК) Минобороны. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства 4 июля заявил министр транспорта Виталий Савельев. Такие меры необходимы, чтобы разгрузить забитые личным транспортом подходы к Крымскому мосту.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае растет автомобильная пробка из-за досмотра багажа в автомобилях. К 3 июля она достигла 13 км, путешественники ждали по шесть часов, к утру 4 июля в восьмикилометровой пробке стояло около 1500 машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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