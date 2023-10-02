Аэрофлот «очистил» еще 17 иностранных самолетов

Аэрофлот «очистил» еще 17 иностранных самолетовВ парке компании уже 137 бортов, по которым закрыты требования лизингодателей
Группа «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование с ирландской лизинговой компанией SMBC Aviation Capital по 17 иностранным самолетам, сообщила пресс-служба авиакомпании. 16 самолетов были в собственности SMBC, еще один лайнер – в управлении.
«В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО “Аэрофлот”. Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО “Страховая компания НСК", которая выплатила сумму урегулирования», — говорится в сообщении перевозчика. Переговоры с другими лизингодателями продолжаются.
Детали сделки и сумму компенсации перевозчик не раскрывает.
После введения западных санкций в 2022 г. иностранные лизингодатели обязаны были в течение нескольких недель расторгнуть договоры лизинга с российскими авиакомпаниями. Последние, в свою очередь, должны были вернуть воздушные суда и двигатели собственникам. Но правительство России ввело запрет на вывоз воздушных судов и ключевых комплектующих без согласования с Минобороны и ФСБ. Таким образом удалось сохранить эти машины на территории России и избежать дефицита провозных емкостей в российской гражданской авиации. После завершения страхового урегулирования самолеты останутся в эксплуатации «Аэрофлота».
SMBC Aviation Capital – один из крупнейших лизингодателей в мире. Принадлежит консорциуму японских Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Limited, Sumitomo Corporation.
«Страховая компания НСК» зарегистрирована 23 ноября 2022 г., на 100% принадлежит ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подконтрольно Росавиации). «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что компания была создана для страхования рисков авиационной отрасли и авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением на отрасль и блокировкой традиционных механизмов авиастрахования.
Страховое урегулирование – процесс перехода прав собственности на иностранные воздушные суда от зарубежных лизингодателей к российским. Российские перевозчики договариваются с зарубежными лессорами о выкупе самолетов, после чего НСК через третьи лица переводит средства в адрес владельцев самолетов. Правительство РФ выделило на урегулирование 300 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ), из которых на конец сентября осталось 202 млрд руб. Все 98 млрд руб. были потрачены на самолеты, находящиеся у «Аэрофлота». Кроме того, на урегулирование направлена почти вся прибыль авиакомпании «Победа» (15 млрд руб. в 2022 г.) за вычетом 650 млн руб. налога на сверхприбыль, который будет направлен в бюджет РФ.
На данный момент ни одна российская авиакомпания, кроме «Аэрофлота», не смогла воспользоваться средствами ФНБ. Для этого требуется постановление правительства, регламентирующее порядок распределения средств, которое должно было выйти еще летом. На данный момент оно не опубликовано. Источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний, участвующих в переговорах по выкупу своих судов, опасается, что все средства ФНБ уйдут на погашение обязательств «Аэрофлота», а частные авиакомпании не смогут воспользоваться средствами.
Источник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний оценивает сумму сделки с SMBC в $700-750 млн (69,5 – 74,44 млрд руб. по курсу на 2 октября).
Кроме того, «Уральские авиалинии» рассчитывают закрыть сделки, как минимум, по 19 самолетам, IFly – по трем бортам.
В начале осени «Аэрофлот» сообщал о закрытии сделок с ирландской AerCap на 18 самолетов и пять двигателей (см. «Ведомости» от 5 сентября 2023 г.). В парке группы сегодня числится 120 бортов, полностью переведенных в российский реестр. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью «Ведомостям» 13 августа) говорил, что группа до конца года рассчитывает «очистить» 61 воздушное судно. С тех пор авиакомпания закрыла сделки по 35 судам.
В сентябре юридическая компания «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» (представляла интересы «Аэрофлота» в Лондонском международном арбитраже) опубликовала новость на своем сайте, в которой говорилось, что сумма урегулирования с AerCap составила $645 млн (64 млрд руб.).
Независимый эксперт по транспорту Елена Сахнова ранее говорила «Ведомостям», что очистка зарубежных самолетов необходима для выстраивания эффективного расписания, «когда одни и те же самолеты летают как по зарубежным, так и по внутренним направлениям, в зависимости от потребности». После завершения процедуры на этих машинах можно будет выполнять рейсы в Израиль, Монголию, Марокко, Тунис и другие страны, говорила она.
Источник в одной из авиакомпаний подчеркнул, что российские перевозчики «могут летать только в Турцию, Таиланд, страны Закавказья, Средней Азии и Ближнего Востока». «Количество зарубежных рынков ограничено, в этой ситуации "Аэрофлот" получает преимущество над конкурентами с учетом подавляющего перевеса в парке», – говорит он.