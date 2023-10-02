Аэрофлот «очистил» еще 17 иностранных самолетов

Страховое урегулирование – процесс перехода прав собственности на иностранные воздушные суда от зарубежных лизингодателей к российским. Российские перевозчики договариваются с зарубежными лессорами о выкупе самолетов, после чего НСК через третьи лица переводит средства в адрес владельцев самолетов. Правительство РФ выделило на урегулирование 300 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ), из которых на конец сентября осталось 202 млрд руб. Все 98 млрд руб. были потрачены на самолеты, находящиеся у «Аэрофлота». Кроме того, на урегулирование направлена почти вся прибыль авиакомпании «Победа» (15 млрд руб. в 2022 г.) за вычетом 650 млн руб. налога на сверхприбыль, который будет направлен в бюджет РФ.