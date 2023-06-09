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Группа «Аэрофлот» почти на четверть нарастила перевозки пассажиров в этом году

Такой рост обеспечила низкая база прошлого года
Герман Костринский
Максим Стулов / Ведомости

Группа «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа») увеличила количество перевезенных пассажиров в январе - мае на 23,5% к тому же периоду 2022 г. – до 16,6 млн человек. Об этом сообщается в операционном отчете группы, обнародованном 9 июня.

В мае положительная динамика была еще сильнее: авиакомпании группы увеличили пассажиропоток на 35,9% год к году – до 3,7 млн человек. 

Рост перевозок на внутренних линиях за пять месяцев составил 17,1% (перевезено 13,3 млн человек), на международных – 57,9% (3,3 млн человек).

Нынешние объемы перевозок значительно ниже результатов допандемийного 2019 г.: тогда в мае группа «Аэрофлот» обслужила в общей сложности 4,98 млн пассажиров, за январь – май – 22,5 млн.

Пассажиропоток головной авиакомпании группы в мае 2023 г. вырос на 55% до 1,99 млн человек, за пять месяцев — на 44,8% до 8,6 млн человек.

Рекордно высокой остается занятость кресел. В мае, по данным авиакомпании, она составила 83,4% (выросла на 2,4 п. п.), а по итогам пяти месяцев достигла 85,7% (рост на 7,6 п. п. год к году). Занятость кресел головной авиакомпании группы в мае составила 80,6% и 83,7% – по итогам пяти месяцев. Для сравнения: в мае 2019 г. процент занятости кресел составлял 77%, средний за период январь – май 2019 г. – 78,3%.

В пресс-службе «Аэрофлота» указывают, что в 2022 г. было восстановлено авиасообщение со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, что позволило нарастить международные перевозки в этом году. «Продолжилось развитие внутренних авиаперевозок: наиболее востребованных направлений из Москвы, рейсов из Красноярска, Сочи (“Аэрофлот” базирует в этих городах часть своего флота. — “Ведомости”) и Минеральных Вод. Вклад в восстановление авиаперевозок также внесла авиакомпания “Победа”, которая нарастила перевозки по сравнению с показателями прошлого года», — сказал представитель авиакомпании.

Он добавил, что высокий показатель занятости кресел демонстрирует устойчивый спрос на авиаперевозки.

Отметим, что другие крупные авиаперевозчики, такие как S7, «Ютэйр» и «Уральские авиалинии», не раскрывают статистику по перевозкам в 2023 г. 

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что рост объема пассажирских перевозок авиакомпании в первую очередь связан с эффектом низкой базы предыдущих лет. « Аэрофлот» много лет был ориентирован на международные авиаперевозки, но с начала пандемии коронавируса авиакомпания перестраивала свою маршрутную сеть на внутренний рынок. Сегодня внутренний рынок растет, вместе с ним растут и показатели перевозчика», — объясняет эксперт.

При этом высокая занятость кресел, по его мнению, говорит о том, что группа «умело оперирует своим флотом». Он добавил, что прогнозировать рост или снижение пассажироперевозок по итогам всего 2023 г. в начале высокого сезона «в текущих условиях невозможно».

В подготовке статьи принимал участие Александр Волобуев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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