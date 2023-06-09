Группа «Аэрофлот» почти на четверть нарастила перевозки пассажиров в этом году

В пресс-службе «Аэрофлота» указывают, что в 2022 г. было восстановлено авиасообщение со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, что позволило нарастить международные перевозки в этом году. «Продолжилось развитие внутренних авиаперевозок: наиболее востребованных направлений из Москвы, рейсов из Красноярска, Сочи (“Аэрофлот” базирует в этих городах часть своего флота. — “Ведомости”) и Минеральных Вод. Вклад в восстановление авиаперевозок также внесла авиакомпания “Победа”, которая нарастила перевозки по сравнению с показателями прошлого года», — сказал представитель авиакомпании.