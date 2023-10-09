Производство алкоголя в России с начала года снизилось почти на 5%

Впрочем, IV квартал, как правило, является высоким сезоном для крепкого алкоголя и его производство еще может увеличиться, считает Дробиз. А вот в отношении тихих и шампанских вин он не уверен. По его словам, россияне привыкли пить зарубежные вина, даже несмотря на повышение цен на них. Кауфман также полагает, что рост стоимости такой продукции вряд ли поможет российским производителям. Последние в свою очередь заявляют, что они стали предлагать скидки для того, чтобы распродать запасы вина и освободить емкости для нового урожая. В первом полугодии произошла существенная просадка по розливу и продажам у «Фанагории» - по некоторым направлениям до 20%, говорит ее представитель. Но, по его словам, за последние три месяца благодаря акциям, скидкам и снижению цен эту ситуацию удалось выправить.