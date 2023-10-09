Производство алкоголя в России с начала года снизилось почти на 5%В 2022 году выпустили слишком много такой продукции, говорят эксперты
Производство алкогольной продукции в России по итогам 9 месяцев 2023 г. сократилось на 4,2% до 132,1 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Росалкогольтабакконтроль, они не учитывают выпуск пива и сидра. Из них следует, что производство водки упало на 5,7% до 54,9 млн дал, тихих вин – на 7% до 22,2 млн дал, игристых вин – на 7,2% до 8,7 млн дал, ликерных вин – на 25% до 599 236 дал, коньяка – на 7,2% до 5,9 млн дал. Представитель Росалкогольтабакконтроля обращает внимание на то, что в прошлом году объемы выпуска алкогольной продукции были аномально высокими, в настоящее время рынок стабилизируется и возвращается к показателям 2021 г.
Тенденцию подтверждают и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Действительно, во II-III кварталах 2022 г. российские производители водки и вина нарастили выпуск продукции в надежде занять долю зарубежных брендов, многие из которых перестали импортировать товары в РФ, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Но, по его словам, уже летом дистрибуторы наладили параллельный импорт, поэтому дефицита зарубежного алкоголя не произошло. А наоборот, можно говорить о перепроизводстве, которое и повлияло на итоги этого года, объясняет эксперт.
На снижение легального производства могло повлиять и увеличение доли контрафактной продукции, отмечают участники рынка. Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев утверждает, что часть покупателей стали приобретать слабоалкогольные коктейли на медицинском спирте, которые не учитываются в статистике. Кроме того, выросло производство и легальной продукции в данной категории – на 17,2% до 15,6 млн дал за 9 месяцев, по данным ЕГАИС. Владелец брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман добавляет, что повышение цен на алкоголь привело к тому, что потребители стали переключаться на более дешевый контрафакт.
Впрочем, IV квартал, как правило, является высоким сезоном для крепкого алкоголя и его производство еще может увеличиться, считает Дробиз. А вот в отношении тихих и шампанских вин он не уверен. По его словам, россияне привыкли пить зарубежные вина, даже несмотря на повышение цен на них. Кауфман также полагает, что рост стоимости такой продукции вряд ли поможет российским производителям. Последние в свою очередь заявляют, что они стали предлагать скидки для того, чтобы распродать запасы вина и освободить емкости для нового урожая. В первом полугодии произошла существенная просадка по розливу и продажам у «Фанагории» - по некоторым направлениям до 20%, говорит ее представитель. Но, по его словам, за последние три месяца благодаря акциям, скидкам и снижению цен эту ситуацию удалось выправить.