В Минздраве выступили против онлайн-продажи алкоголя
Минздрав не поддерживает инициативу о продаже алкоголя в интернете. Об этом заявил «Ведомостям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними», – пояснил он.
Кузнецов назвал алкоголь фактором риска развития многих заболеваний, в том числе онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней системы пищеварения. По его словам, расширение каналов сбыта алкоголя может негативно повлиять на демографические показатели и планы по достижению цели по повышению продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 г.
Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает продажу алкоголя в интернете. Он обратил внимание, что в правительстве пока нет единой позиции по этому вопросу. По словам Силуанова, у инициативы есть как плюсы, так и минусы. «Мы считаем, что плюсов больше», – добавил он, отметив, что необходимо установить контроль за продажей алкоголя онлайн.
Возможность либерализации торговли алкоголем активно обсуждается с 2022 г. Изначально планировалось провести эксперимент с онлайн-продажей российских вин через «Почту России» с осени 2023 г. Правкомиссия одобрила его проведение с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Разработкой законопроекта занимался Минфин, весной он был внесен в Госдуму, но в середине июня стало известно, что обсуждение законопроекта в парламенте приостановлено.
В Госдуму также был внесен законопроект сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-торговли. Согласно инициативе, разрешение будет действовать только в том случае, если продавец включен в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. Вести такой реестр будет Росалкорегулирование. В Минпромторге поддержали идею. При этом МВД усмотрело в легализации онлайн-торговли алкоголем риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного, писали «Ведомости».