В Минздраве выступили против онлайн-продажи алкоголя

Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает продажу алкоголя в интернете. Он обратил внимание, что в правительстве пока нет единой позиции по этому вопросу. По словам Силуанова, у инициативы есть как плюсы, так и минусы. «Мы считаем, что плюсов больше», – добавил он, отметив, что необходимо установить контроль за продажей алкоголя онлайн.