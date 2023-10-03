Силуанов: Минфин поддерживает продажу алкоголя в интернете
В правительстве РФ нет пока единой позиции по вопросу торговли в интернете алкоголем, но Минфин поддерживает эту инициативу. Об этом на парламентских слушаниях по бюджету в Совфеде заявил министр финансов Антон Силуанов.
Тема онлайн-продажи алкоголя достаточно дискуссионная и обсуждалась в правительстве, рассказал Силуанов. «У нас есть ведомства, которые поддерживают, в данном случае Минфин поддерживает. Есть ведомства, которые категорически против. Есть плюсы и минусы этого предложения. Мы считаем, что плюсов больше», – уточнил он.
По словам министра, необходимо наводить порядок и установить контроль за продажей алкоголя онлайн. В интернете продается много паленого алкоголя и никак не получает победить это, так как эти «сайты сегодня закрываются, а завтра открываются два», добавил глава Минфина.
«Есть точки зрения других ведомств, с которыми у нас пока нет договоренностей, и пока мы не имеем единой правительственной позиции. Слышим, будем формировать мнение правительства», – подчеркнул Силуанов.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против инициативы легализации дистанционной продажи алкоголя, так как это создает риски для потребителей. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что вырастет число сайтов, которые будут продавать алкоголь онлайн, тогда как в России пока нет механизма по борьбе с контрафактной алкогольной продукцией в интернете.
Возможность либерализации торговли спиртным активно обсуждается с 2022 г. Первоначально планировалось провести эксперимент с онлайн-продажей российских вин через «Почту России» с осени 2023 г. Правкомиссия одобрила его проведение с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Разработкой законопроекта занимался Минфин, весной 2023 г. он был внесен в Госдуму, но в середине июня стало известно, что обсуждение законопроекта в парламенте приостановлено.
В Госдуму также был внесен законопроект сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-торговли. Согласно инициативе, разрешение будет действовать только в том случае, если продавец включен в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. Вести такой реестр будет Росалкорегулирование. В Минпромторге поддержали идею законопроекта. При этом МВД усмотрело в легализации онлайн-торговли алкоголем риск ослабления госконтроля за оборотом спиртного, писали «Ведомости».