Силуанов: Минфин поддерживает продажу алкоголя в интернете

Возможность либерализации торговли спиртным активно обсуждается с 2022 г. Первоначально планировалось провести эксперимент с онлайн-продажей российских вин через «Почту России» с осени 2023 г. Правкомиссия одобрила его проведение с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Разработкой законопроекта занимался Минфин, весной 2023 г. он был внесен в Госдуму, но в середине июня стало известно, что обсуждение законопроекта в парламенте приостановлено.