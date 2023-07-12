Минпромторг поддержал идею о легализации онлайн-продажи алкоголя
Минпромторг концептуально поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-продажи алкоголя в России, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью ТАСС.
Чиновник отметил, что внесенный законопроект предлагает привлечь расширенное число участников к онлайн-продаже алкоголя, в частности, интернет-магазины и маркетплейсы.
«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это – нормальная инициатива», – рассказал он. Минфин, добавил Евтухов, также согласовал законопроекты о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России» в Москве и Подмосковье, но пока решение о его проведении не было принято.
С 2022 г. активно обсуждается возможность либерализации торговли спиртным. Первоначально планировалось провести эксперимент с онлайн-продажей российских вин через «Почту России» с осени 2023 г. Разработкой законопроекта занимался Минфин, весной 2023 г. он был внесен в Госдуму, но в середине июня стало известно, что обсуждение законопроекта в парламенте приостановлено.
Внесенным в середине июня законопроектом Клишаса предлагается разрешить продажу алкогольной продукции, реализуемой по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом, имеющим необходимые лицензии, и потребителем дистанционным способом с использованием сайта, сообщал ТАСС. Разрешение будет действовать только в том случае, если продавец включен в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. Вести такой реестр будет Росалкорегулирование.
При этом пользователь должен будет подтвердить свой возраст через учетную запись в «Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также во время получения алкоголя – с помощью паспорта или QR-кода о проведенной идентификации.
Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой на исследование Romir, в России снизилось число тех, кто хочет покупать алкоголь онлайн. Сейчас такой опцией хотят пользоваться чуть больше половины россиян (54%), а годом ранее этот показатель составлял 63%.