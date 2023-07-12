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Бизнес

Минпромторг поддержал идею о легализации онлайн-продажи алкоголя

Ведомости

Минпромторг концептуально поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-продажи алкоголя в России, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью ТАСС.

Чиновник отметил, что внесенный законопроект предлагает привлечь расширенное число участников к онлайн-продаже алкоголя, в частности, интернет-магазины и маркетплейсы.

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это – нормальная инициатива», – рассказал он. Минфин, добавил Евтухов, также согласовал законопроекты о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России» в Москве и Подмосковье, но пока решение о его проведении не было принято.

С 2022 г. активно обсуждается возможность либерализации торговли спиртным. Первоначально планировалось провести эксперимент с онлайн-продажей российских вин через «Почту России» с осени 2023 г. Разработкой законопроекта занимался Минфин, весной 2023 г. он был внесен в Госдуму, но в середине июня стало известно, что обсуждение законопроекта в парламенте приостановлено.

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Внесенным в середине июня законопроектом Клишаса предлагается разрешить продажу алкогольной продукции, реализуемой по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом, имеющим необходимые лицензии, и потребителем дистанционным способом с использованием сайта, сообщал ТАСС. Разрешение будет действовать только в том случае, если продавец включен в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. Вести такой реестр будет Росалкорегулирование. 

При этом пользователь должен будет подтвердить свой возраст через учетную запись в «Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также во время получения алкоголя – с помощью паспорта или QR-кода о проведенной идентификации.

Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой на исследование Romir, в России снизилось число тех, кто хочет покупать алкоголь онлайн. Сейчас такой опцией хотят пользоваться чуть больше половины россиян (54%), а годом ранее этот показатель составлял 63%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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