Минпромторг поддержал идею о легализации онлайн-продажи алкоголя

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это – нормальная инициатива», – рассказал он. Минфин, добавил Евтухов, также согласовал законопроекты о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России» в Москве и Подмосковье, но пока решение о его проведении не было принято.