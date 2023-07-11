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Желающих покупать алкоголь в интернете стало меньше

А более 40% опрошенных даже не знают о запрете онлайн-покупки спиртного
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

В России снизилось число тех, кто хочет покупать алкоголь онлайн, следует из исследования Romir, с которым ознакомились «Ведомости». Сейчас такой опцией хотят пользоваться чуть больше половины россиян (54%), а годом ранее этот показатель составлял 63%, следует из исследования Romir (предыдущее исследование опубликовано на сайте аналитического бюро).

В 2022 г. больше всего появления этой услуги ждали клиенты магазинов «Красное и белое» (52%), «Пятерочка» (34%) и Ozon (26%), говорилось в прошлогоднем исследовании. Теперь же покупать алкоголь онлайн в сети «Красное и белое» оказались готовы 24% респондентов, в «Пятерочке» – 23%, в Ozon – 22% опрошенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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