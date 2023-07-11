Желающих покупать алкоголь в интернете стало меньше

В 2022 г. больше всего появления этой услуги ждали клиенты магазинов «Красное и белое» (52%), «Пятерочка» (34%) и Ozon (26%), говорилось в прошлогоднем исследовании. Теперь же покупать алкоголь онлайн в сети «Красное и белое» оказались готовы 24% респондентов, в «Пятерочке» – 23%, в Ozon – 22% опрошенных.