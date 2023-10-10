«Газпром» выступил против либерализации экспорта СПГ

«Газпром» выступил против либерализации экспорта СПГНо профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, его вынесут на голосование 17 октября
«Газпром» выступил против либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Госкомпания не поддержала предложение разрешить вывоз СПГ без привязки к конкретным месторождениям тем компаниям, которые уже имеют экспортные лицензии. Об этом в ходе обсуждения законопроекта в комитете Госдумы по энергетике 9 октября заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус.
Топ-менеджер отметил, что законопроект позволяет максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам на внутренний рынок и дает возможность компаниям выступать посредниками при продаже газа на экспорт. Таким образом, законопроект «создает предпосылки для бесконтрольного экспорта СПГ» и повышает риски нарушения надежного обеспечения газом российских потребителей, считает Полоус.
В перспективе, по оценке «Газпрома», на российском рынке газа может возникнуть ситуация, подобная той, что сложилась в 2023 г. на рынке нефтепродуктов (серый экспорт нефтепродуктов спровоцировал резкий рост оптовых цен и дефицит моторного топлива. – «Ведомости»).
Министр энергетики Николай Шульгинов в ходе расширенного заседания комитета напомнил, что Минэнерго поддерживает принятие законопроекта. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин поручил внести проект «Новатэка» «Мурманский СПГ» в Энергетическую стратегию РФ и ускорить принятие законодательства о либерализации экспорта СПГ.
Сейчас, согласно закону об экспорте газа, право на вывоз СПГ за рубеж имеют собственник единой системы газоснабжения (т. е. «Газпром») и его 100%-ные дочерние общества. Также экспортировать СПГ могут госкомпании, работающие на шельфе. Кроме того, такое право есть у частных компаний и их «дочек», которым на 1 января 2013 г. была выдана лицензия на строительство СПГ-завода на определенных участках недр, а добыча на этих участках началась после 1 января 2013 г. Под эти условия попадают отдельные проекты «Новатэка».
В распоряжении правительства от 14 июля 2014 г. прописаны конкретные компании и проекты, которым разрешен экспорт СПГ. Там указаны «Газпром», «Газпром экспорт», «Роснефть» и «дочки» «Новатэка» «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3». В ноябре 2020 г. в перечень была добавлена «дочка» «Газпрома» «Газпром газонефтепродукт холдинг».
«Мурманский СПГ» является наиболее очевидным бенефициаром предложенной либерализации. В июне 2023 г. председатель правления, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон в очередной раз поднял эту тему и предложил внести изменения в закон об экспорте газа, которые позволят производителям поставлять СПГ за рубеж без привязки к лицензиям на месторождения. Принятие такого закона, отмечал Михельсон, также позволит поставлять за рубеж газ с «Мурманского СПГ» мощностью 20,4 млн т в год (инвестрешение по проекту пока не принято). «Новатэк» планирует, что в проекте будут задействованы два юрлица: на одном будет добыча и транспортировка газа, на другом – сжижение и экспорт. Михельсон также уточнял, что в правительстве эта инициатива пока не обсуждалась, но создана рабочая группа в Госдуме («Ведомости» писали об этом 20 июня).
В июле группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, включающий в число экспортеров СПГ компании, реализующие СПГ-проекты мощностью более 20 т в час (примерно 175 000 т в год), если более 50% их долей принадлежит компаниям, уже имеющим право на экспорт СПГ. Он был внесен в Госдуму 12 июля.
Председатель комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») в ходе заседания комитета 9 октября заявил, что законопроект о либерализации экспорта СПГ должен быть принят до 1 ноября, и предложил вынести его на голосование Госдумы в первом чтении 17 октября. Депутат добавил, что правительство представило три замечания, которые будут внесены в заключение комитета. По итогам заседания комитет одобрил вынесение законопроекта на голосование.
Полоус, перечисляя аргументы против законопроекта, также отметил, что, по оценке «Газпрома», в документах Минэнерго уже указаны проекты, обеспеченные собственной сырьевой базой, которые позволят обеспечить цели по увеличению производства СПГ до 100 млн т к 2030 г. без изменения законодательства. Замминистра энергетики Павел Сорокин возразил, что реализация некоторых из этих проектов маловероятна.
Планы по увеличению производства СПГ до 100 млн т в год к 2030 г. и до 140 млн т к 2035 г. включены в Энергостратегию России до 2035 г. Шульгинов в сентябре этого года подтверждал, что цели не пересматривались. По данным Росстата, выпуск СПГ в России в 2022 г. вырос на 8,1% до 32,5 млн т (по данным Минэнерго, на 3,6% до 31,3 млн т). Согласно госпрограмме «Развитие энергетики», в 2023 г. производство СПГ должно вырасти на 5,4% до 33 млн т, в 2024–2025 гг. – в 1,5 раза к 2022 г. до 47,3 млн т.
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Рональд Смит отмечает, что возникновение дефицита на внутреннем рынке газа, о котором предупреждает «Газпром», маловероятно, учитывая снижение экспорта газа в Европу примерно на 100 млрд куб. м в год. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напоминает, что сам «Газпром» ранее заявлял о возможности увеличить добычу на действующих месторождениях на 150 млрд куб. м в год, при этом «Новатэк» планирует экспортировать газ с собственных новых месторождений.
Добыча газа в России в 2022 г., по данным Минэнерго, снизилась на 11,7% до 673,8 млрд куб. м. Добыча «Газпрома», по его собственным данным, в 2022 г. сократилась на 20% до 412,6 млрд куб. м.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман добавляет, что газ на российском рынке преимущественно поставляется по регулируемым ценам по газопроводам. По его мнению, повторение ситуации, возникшей на рынке нефтепродуктов, на рынке газа невозможно. «Аргументы «Газпрома» против законопроекта слабые. Он будет принят с вероятностью 100%», – констатирует Юшков.
Кауфман отмечает, что сейчас конкуренции между российским трубопроводным газом и российским СПГ на рынке фактически нет, но в будущем рост производства СПГ будет ограничивать амбиции «Газпрома» по поставкам в Китай. По словам Юшкова, проект «Мурманский СПГ» будет напрямую конкурировать с поставками «Газпрома«. Смит добавляет, что действующая редакция закона об экспорте газа дает «Газпрому» существенные рычаги влияния на новые СПГ-проекты, которые он, естественно, не хочет терять.
Кауфман считает, что цель по наращиванию выпуска СПГ до 100 млн т к 2030 г. реалистична в случае запуска проекта «Арктик СПГ-2», «Мурманский СПГ», «Обский СПГ» «Новатэка», «Якутский СПГ» ЯТЭК, проекта «Газпрома» в районе Усть-Луги (Ленинградская обл.) и производства СПГ в рамках проекта «Роснефти» «Восток ойл». Но предсказать сроки реализации всех этих проектов сложно, признает аналитик. Юшков добавляет, что вопросы есть по реализации почти всех указанных проектов. Смит считает, что цель достижима, но не к 2030 г., а к 2035 г. с учетом ограничений на импорт технологий [из-за санкций].