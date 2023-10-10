«Газпром» выступил против либерализации экспорта СПГ

Планы по увеличению производства СПГ до 100 млн т в год к 2030 г. и до 140 млн т к 2035 г. включены в Энергостратегию России до 2035 г. Шульгинов в сентябре этого года подтверждал, что цели не пересматривались. По данным Росстата, выпуск СПГ в России в 2022 г. вырос на 8,1% до 32,5 млн т (по данным Минэнерго, на 3,6% до 31,3 млн т). Согласно госпрограмме «Развитие энергетики», в 2023 г. производство СПГ должно вырасти на 5,4% до 33 млн т, в 2024–2025 гг. – в 1,5 раза к 2022 г. до 47,3 млн т.