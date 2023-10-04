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Евросоюз снизил импорт СПГ до минимума почти за два года

Поставки трубопроводного газа из России сохраняются на максимально возможном уровне
Василий Милькин
MISCHA KEIJSER / Cultura Creative via AFP

К уровню августа 2023 г. импорт СПГ в ЕС также просел на 8%. Поставки в Европу снижаются третий месяц подряд после многомесячного роста. В среднем с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС в сентябре поставлялось в сутки по 298,4 млн куб. м. Это минимальный среднесуточный уровень с декабря 2021 г. С рекордных уровней апреля – мая 2023 г. падение достигло уже 24%. За май поставки достигли 12,15 млрд куб. м. К уровню августа снижение среднесуточных показателей в сентябре составило 5%.

Начиная с июня объемы закупок СПГ в Европе стали снижаться, с июля отрицательная динамика наблюдается и по отношению к импорту СПГ в 2022 г. В целом в прошлом году поставки сжиженного газа в ЕС, по данным GIE, выросли в 1,7 раза к 2021 г. до 127,2 млрд куб. м и в среднем составляли 10,6 млрд куб. м в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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