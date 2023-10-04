Евросоюз снизил импорт СПГ до минимума почти за два года

К уровню августа 2023 г. импорт СПГ в ЕС также просел на 8%. Поставки в Европу снижаются третий месяц подряд после многомесячного роста. В среднем с СПГ-терминалов в газотранспортную сеть ЕС в сентябре поставлялось в сутки по 298,4 млн куб. м. Это минимальный среднесуточный уровень с декабря 2021 г. С рекордных уровней апреля – мая 2023 г. падение достигло уже 24%. За май поставки достигли 12,15 млрд куб. м. К уровню августа снижение среднесуточных показателей в сентябре составило 5%.