Китай ограничит экспорт графита

Графит – один из основных компонентов батарей, в том числе для электромобилей. Согласно журналу Autoweek, на этот минерал приходится 25-28% материалов, используемых в аккумуляторах. Согласно расчетам Mining.com, на 1 млн электромобилей необходимо 75 000 т графита. В производстве литиево-ионных батарей графита используется в 15 раз больше, чем лития. Аноды (в них доля графита составляет приблизительно 95%, согласно ECGA) для батарей могут конструировать, используя натуральный и синтетический графит. Последний дороже, но имеет меньшую выходную мощность, а также менее экологичен.