Евросоюз подготовил ответ китайскому форуму «Пояс и путь»

Китайский форум «Пояс и путь» прошел 17 и 18 октября 2023 г. в Пекине уже в третий раз и был приурочен к десятилетию одноименной инициативы. В этот раз на него приехало меньшее число лидеров государств, чем ранее: в 2017 г. их было 29, через два года – 37, а сейчас – 22, что связано и с почти полным отсутствием западных лидеров (из стран ЕС на него приехал лишь премьер Венгрии Виктор Орбан). Всего же саммит посетили делегации более чем из 130 стран. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, по итогам бизнес-форума «Пояс и путь» были заключены соглашения на сумму $97,2 млрд.