Евросоюз подготовил ответ китайскому форуму «Пояс и путь»Он проведет саммит по развитию инфраструктуры Global Gateway, на который соберутся лидеры 20 стран
Евросоюз (ЕС) планирует 25 и 26 октября провести в Брюсселе форум Global Gateway («Глобальный портал», или «Глобальные ворота») по названию одноименного проекта, который называют альтернативой китайской инициативы «Пояс и путь». Третий форум под таким названием прошел в Пекине 17–18 октября. О планах ЕС сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в высшем руководстве объединения.
На следующей неделе ЕС примет лидеров около 20 стран, чтобы «усилить свой глобальный инфраструктурный план, направленный на конкуренцию с Китаем в стратегических регионах». Среди подтвердивших свое участие – главы Бангладеш, Намибии, Сенегала и Молдавии. Не исключено также присутствие в Брюсселе представителей Египта и Демократической Республики Конго (ДРК). Со стороны европейского бизнеса будут представлены компании Orange, Allianz, Alstom, Danone, Enel, Siemens и Telefonica, пишет СМИ.
При этом в ЕС признают, что форум будет иметь меньший размах и более узкий фокус по сравнению с прошедшим недавно в Китае «Поясом и путем». Главными темами мероприятия станут зеленая энергетика, образование и научные исследования, критические виды сырья, транспортные коридоры, производство товаров медицинского назначения и цифровая инфраструктура. ЕС хочет усилить взаимодействие с приглашенными странами как из-за усиливающегося влияния в них Китая и России, так и из-за важной роли в доступе к критически важным материалам и в борьбе с нелегальной миграцией в Европу.
При этом еще в августе 2023 г. верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил министру иностранных дел Китая Ван И, что Global Gateway и «Пояс и путь» дополняют друг друга. При этом обе инициативы – как китайская, так и европейская – критикуются противниками за весьма неконкретное наполнение, когда ряд проектов, которые реализуются на межгосударственной основе, уже впоследствии приводят в качестве примера их успешности.
В частности, на форуме могут быть подписаны два меморандума о взаимопонимании ЕС с ДРК и Замбией, которые откроют европейцам доступ к критически важным видам сырья. Эти документы станут частью более широкой программы ЕС по развитию транспортного коридора в Африке, который связывает две упомянутые страны с ангольским портом Лобито на берегу Атлантического океана.
Впервые о проекте Global Gateway председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила еще в 2021 г. На сайте ЕК сказано, что на проект с 2021 по 2027 г. планируется выделить 300 млрд евро для стимулирования развития «интеллектуальных, экологичных и безопасных связей в цифровом, энергетическом и транспортном секторах». Финансирование будет осуществляться как за счет институтов развития и финансов ЕС и его членов, так и за счет частных инвестиций с помощью системы финансовых гарантий. Для сравнения: по оценкам аналитического центра Green Finance & Development Center, за первое десятилетие «Пояс и путь» привлек $1 трлн. Другую оценку приводит Американский институт предпринимательства, который в начале 2023 г. подсчитал, что на проекты «Пояса и пути» приходится около $370 млрд.
Китайский форум «Пояс и путь» прошел 17 и 18 октября 2023 г. в Пекине уже в третий раз и был приурочен к десятилетию одноименной инициативы. В этот раз на него приехало меньшее число лидеров государств, чем ранее: в 2017 г. их было 29, через два года – 37, а сейчас – 22, что связано и с почти полным отсутствием западных лидеров (из стран ЕС на него приехал лишь премьер Венгрии Виктор Орбан). Всего же саммит посетили делегации более чем из 130 стран. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, по итогам бизнес-форума «Пояс и путь» были заключены соглашения на сумму $97,2 млрд.
К реализации на практике Global Gateway еврочиновники перешли лишь в январе 2023 г. Тогда издание Politico сообщило о 70 приоритетных проектах, которые ЕС определил для себя на текущий год в рамках Global Gateway. Среди них – проведение подводного оптоволоконного кабеля между странами Средиземноморья и Северной Африки длиной свыше 8700 км (участвуют компании Alcatel Submarine Networks, Elettra Tlc, Medusa и Orange), строительство плотины и ГЭС в Камеруне.
Анонимный чиновник ЕС убеждал тогда, что Global Gateway не несет в себе политического подтекста. При этом ряд его проектов сосредоточены в странах – соседях Китая и России: в статье Politico говорилось о партнерстве с Индонезией по вопросу энергетического перехода, проекте цифровизации на Филиппинах, водородном проекте в Казахстане, развитии транспортной инфраструктуры в целом в Центральной Азии и ГЭС в Таджикистане.
Евросоюз действительно еще пару лет назад решил выдвинуть свою альтернативу китайскому проекту, заявив о выделении на это существенной суммы в 300 млрд евро, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Китай смог продемонстрировать, что его инициатива жива, несмотря на растущий скептицизм к ней в Европе, а первые итоги Global Gateway мир узнает только на его форуме, так как до сих пор информации по этому поводу ЕС не публиковал.
За проектом ЕС стоят конкретные экономические и политические интересы, но при этом здесь Брюссель не выходит за рамки международного права, как это происходит с санкциями, подчеркивает Белов. И китайский, и европейский проекты так или иначе искажают рыночную конкуренцию из-за существенной государственной поддержки, но и здесь нет ничего удивительного, говорит эксперт. При этом аналогичные инициативы стремятся выдвинуть и другие крупные игроки – США, Индия, Бразилия, формат БРИКС+ и т. п. и их интересы могут вполне логично идти вразрез.
Желание ЕС лишить Китай монополии на подобного рода инфраструктурные инициативы очевидно, говорит научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. Насколько получится у Брюсселя – пока сложно судить, так как КНР работает на этом поле дольше и выделила намного больше средств, добавляет он. Кроме того, для многих стран «Пояса и пути» за 10 лет именно Китай стал главным торговым партнером. При этом Пекин будет, по мнению Кортунова, стремиться избегать прямого противопоставления двух проектов, так как он до сих пор надеется наладить с ЕС конструктивные отношения.