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Китай поставил под контроль экспорт галлия и германия для полупроводников

Ограничения введены накануне визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен
Владимир Кулагин
FRANK RUMPENHORST / dpa Picture-Alliance via AFP

Министерство коммерции и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявили 3 июля о введении с одобрения госсовета страны ограничений на экспорт ряда изделий, связанных с галлием и германием, которые используются при производстве полупроводниковых изделий. Отмечается, что решение было принято для обеспечения национальной безопасности, меры начнут действовать с 1 августа.

В список попали металлический галлий, арсенид галлия (GaAs), оксид галлия (Ga2O3) и еще пять соединений с этим элементом, а также металлический германий и пять соединений с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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