Китай поставил под контроль экспорт галлия и германия для полупроводников

Китай поставил под контроль экспорт галлия и германия для полупроводниковОграничения введены накануне визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен
Министерство коммерции и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявили 3 июля о введении с одобрения госсовета страны ограничений на экспорт ряда изделий, связанных с галлием и германием, которые используются при производстве полупроводниковых изделий. Отмечается, что решение было принято для обеспечения национальной безопасности, меры начнут действовать с 1 августа.
В список попали металлический галлий, арсенид галлия (GaAs), оксид галлия (Ga2O3) и еще пять соединений с этим элементом, а также металлический германий и пять соединений с ним.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам