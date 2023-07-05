Китай поставил под контроль экспорт галлия и германия для полупроводников

Министерство коммерции и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявили 3 июля о введении с одобрения госсовета страны ограничений на экспорт ряда изделий, связанных с галлием и германием, которые используются при производстве полупроводниковых изделий. Отмечается, что решение было принято для обеспечения национальной безопасности, меры начнут действовать с 1 августа.