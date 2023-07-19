Американские производители чипов опасаются новых ограничений против Китая

Последние несколько месяцев наблюдается раскол между позициями властей США и производителей микрочипов, которые очень не хотят ограничений против Китая по нескольким причинам, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Во-первых, КНР – крупнейший потребитель микрочипов, а во-вторых, в этой стране производится и оборудование для этой же отрасли в США. Та же Nvidia рискует потерять в случае введения нового пакета ограничений сотни миллионов долларов выручки в год. Многие американские компании также понимают, что китайцы активно разрабатывают свои аналоги чипов и если сейчас они уйдут, то вернуться будет практически невозможно, добавляет эксперт. Давление со стороны американского бизнеса на власти Маслов считает не таким большим, чтобы те прислушались к его представителям. Если же оно увеличится, то ситуация действительно может поменяться, но уже при другом президенте США, заключает он.