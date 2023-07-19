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Технологии

Американские производители чипов опасаются новых ограничений против Китая

На КНР приходится больше трети их выручки
Владимир Кулагин
Anadolu Agency via AFP

Руководители крупнейших американских компаний по производству микросхем (Intel, Qualcomm, Nvidia) встретились 17 июля с высокопоставленными чиновниками США и обсудили возможные последствия ужесточения запрета на экспорт чипов в Китай. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, в беседе участвовали госсекретарь Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо, директор Национального экономического совета Лайл Брейнард и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представители отрасли выразили свою озабоченность возможными негативными последствиями ужесточения контроля в области поставок полупроводников в Китай, которое, как ранее сообщали газеты The Wall Street Journal и Financial Times, Белый дом может ввести в этом месяце. Речь идет о лицензировании экспорта в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ), которые могут использоваться и в военных технологиях. Как подтвердил официальный представитель госдепартамента США Мэтью Миллер, Блинкен выслушал оценки представителей американского высокотехнологичного бизнеса об их деятельности в Китае и нынешнем положении дел с цепочками поставок полупроводников, а также высказал свое мнение. По мнению производителей чипов, новые меры Вашингтона могут привести к выдавливанию американских компаний с рынка Китая и сократят их выручку.

Обсуждалось на встрече и введение китайским правительством ограничений на экспорт ряда изделий, связанных с галлием и германием, которые используются при производстве полупроводниковых изделий. Кроме того, компании – производители микросхем призвали власти США ускорить распределение субсидий в рамках принятого в 2022 г. закона «О чипах и науке».

В тот же день, 17 июля, Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) США призвала администрацию президента Джо Байдена «воздержаться от дальнейших ограничений [против КНР] до тех пор, пока она не будет более активно взаимодействовать с промышленностью и экспертами для оценки влияния» вводимых ограничений. Сейчас они опасаются, что ужесточение правил со стороны США может «нарушить цепочки поставок, вызвать значительную неопределенность на рынке и спровоцировать эскалацию ответных мер со стороны Китая». Кроме того, представители отрасли попросили разрешить им «иметь постоянный доступ к китайскому рынку, крупнейшему в мире коммерческому рынку для полупроводников».

Минторг США рассматривает запрет поставок клиентам не только в Китае, но и в «других странах, которые вызывают у Вашингтона озабоченность» чипов от Nvidia и AMD без оформления лицензий. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ранее говорил, что в результате уже введенных экспортных запретов Nvidia оказалась со «связанными за спиной руками». В ноябре 2022 г. агентство Reuters писало, что Nvidia пришлось разрабатывать специально для Китая процессоры GPU A800 и H800, чтобы они полностью соответствовали правилам экспортного контроля США. Теперь под угрозой запрета экспорта оказались и они.

При этом 18 июля агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что звучавшие ранее в прессе планы администрации Байдена по ограничению инвестиций в Китай будут сосредоточены лишь на передовых технологиях (полупроводники, квантовые вычисления, ИИ) и, вероятно, не вступят в силу до 2024 г. из-за бюрократических процедур. Администрация решила таким образом пощадить свою промышленность. Но и готовящиеся меры, по мнению официального представителя МИД КНР Мао Нин, препятствуют сотрудничеству двух стран.

$180 млрд

составила, по данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) США, выручка американских производителей полупроводников на рынке КНР в 2022 г. Это составляет более трети от их общего объема продаж в $555,9 млрд

Последние несколько месяцев наблюдается раскол между позициями властей США и производителей микрочипов, которые очень не хотят ограничений против Китая по нескольким причинам, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Во-первых, КНР – крупнейший потребитель микрочипов, а во-вторых, в этой стране производится и оборудование для этой же отрасли в США. Та же Nvidia рискует потерять в случае введения нового пакета ограничений сотни миллионов долларов выручки в год. Многие американские компании также понимают, что китайцы активно разрабатывают свои аналоги чипов и если сейчас они уйдут, то вернуться будет практически невозможно, добавляет эксперт. Давление со стороны американского бизнеса на власти Маслов считает не таким большим, чтобы те прислушались к его представителям. Если же оно увеличится, то ситуация действительно может поменяться, но уже при другом президенте США, заключает он.

Само по себе желание американских компаний вести с Китаем бизнес как обычно не может изменить позицию администрации Байдена, считает профессор СПбГУ Яна Лексютина. Позиция американского бизнеса, в том числе в сфере полупроводников, никогда не менялась – он всегда стремился к здоровому сотрудничеству. У бизнеса на первом плане коммерческие интересы, в то время как власти отстаивают национальные интересы и, по словам Лексютиной, вторые важнее. Исходя из этого Вашингтону сейчас необходимо сдерживать развитие КНР, в том числе технологическое. У американских компаний остается возможность легально лоббировать свои интересы, но этот процесс не имеет гарантий успеха, заключает эксперт.

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