«Магнит» купит 33% дальневосточной сети «Самбери»

«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022 г. 66,8% акций ритейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С лета 2023 г. «Магнит» реализует программу выкупа акций у иностранных инвесторов.