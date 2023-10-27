«Магнит» купит 33% дальневосточной сети «Самбери»Ранее эти супермаркеты хотела приобрести X5 group
«Магнит» купит долю в 33,01% в крупнейшей дальневосточной сети супермаркетов «Самбери» (юрлицо – ООО «Дальний Восток Невада»), сообщила пресс-служба «Магнита». В сделку также входит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части сети в течение пяти лет. Сторонам еще предстоит получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. «Магнит» планирует закрыть сделку летом 2024 г.
В «Самбери» не предоставили оперативного ответа на запрос «Ведомостей».
«Самбери» – крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу «Самбери» входит 291 магазин, в частности 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Совокупная торговая площадь составляет 211 000 кв. м. Торговые точки представлены более чем в 50 населенных пунктах Приморского края, Хабаровского края, Еврейской АО и Амурской области. «Самбери» оперирует тремя распределительными центрами в Хабаровске, одним во Владивостоке и кроссдокинговым складом в Благовещенске.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «ДВ Невада» по РСБУ в 2022 г. составила 70,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Основной владелец компании — предприниматель Юрий Егоров, которому принадлежит 43,7%. Еще 29,45% у Марины Меркуловой, 21,85% и 5% — у Сергея Булыгина и Льва Волкова соответственно.
«Магнит» – второй по обороту ритейлер в стране после X5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Компанию основал Сергей Галицкий. В 2018 г. он продал 29,1% акций структурам ВТБ, а те, в свою очередь, в течение последующих нескольких лет постепенно продавали пакет инвестиционной компании Marathon Group. На конец 2022 г. 66,8% акций ритейлера находилось в свободном обращении, 29,2% принадлежало Marathon Group, 3,7% было у АО «Тандер», а 0,3% — у менеджмента компании. С лета 2023 г. «Магнит» реализует программу выкупа акций у иностранных инвесторов.
На конец первого полугодия этого года «Магнит» управлял более чем 28 300 магазинов. Выручка компании в первом полугодии 2023 г. составила 1,2 трлн руб. – на 8,2% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 16,5% до 37,3 млрд руб.
Гендиректор «Infolne-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает сделку с владельцами «Самбери» в 6,6-8,3 млрд руб., а весь актив – в 20-25 млрд руб.
Дальний Восток – крайне привлекательный регион, где федеральная розница пока что слабо представлена, отмечает эксперт. По его мнению, выход сюда через покупку безоговорочного лидера выглядит оправданным и соответствует стратегии развития «Магнита». Это более быстрый путь для получения доли рынка по сравнению с самостоятельным открытием розничных объектов и строительством распределительных центров.
У «Самбери» сильные позиции во всех ключевых форматах – гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома и жесткие дискаунтеры. За последние полтора года компания купила несколько региональных сетей и получила ряд привлекательных локаций (в первую очередь для развития сети жестких дискаунтеров «Близкий»), напоминает он.
В 2021 г. крупнейшие ритейлеры Дальнего Востока «Самбери», «Красный Яр» и «Слата» объединились в альянс «Восточный союз» под руководством экс-главы «Магнита» Ольги Наумовой. Целью альянса было сокращение издержек за счет синергии при закупках и логистике и успешная конкуренция с федеральными сетями. Но в прошлом году X5 Group выкупила 70% в капиталах «Красного Яра» и «Слаты» и получила опцион на выкуп оставшихся долей.
X5 вела переговоры и с «Самбери». Источник, близкий к одной из компаний, сказал «Ведомостям», что не удалось договориться о сумме сделки. Кроме того, собеседник добавил, что X5 Group в последние годы стала отказываться от формата гипермаркетов (например, закрыла «Карусель»), которых у «Самбери» много.
Помимо X5 Group на Дальнем Востоке работают сети «Торгсервис» (дискаунтеры «Светофор» и «Маяк») и «Красное и белое».
«Самбери» — не первое крупное приобретение, которое «Магнит» запланировал на ближайшее будущее. В октябре 2023 г. стало известно, что ритейлер договорился о выкупе маркетплейса KazanExpress у его основателей и AliExpress, чтобы развивать на его базе «Магнит маркет». Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб.