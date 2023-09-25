Москва и Санкт-Петербург потеряли лидерство в рейтинге качества онлайн-покупок

Главная причина, по которой Москва и Санкт-Петербург выбыли из тройки лидеров, – это относительно невысокий средний чек, который растет в столицах медленнее, чем в регионах, говорит генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская. Для сравнения: в Москве он составляет 5803,1 руб., в Санкт-Петербурге – 5707,9 руб., тогда как в Татарстане – 6007 руб., а в Краснодарском крае – 6013,9 руб. В итоге российская столица опустилась с 28-го на 34-е место по этому показателю, а Санкт-Петербург – с 27-го на 42-е место.