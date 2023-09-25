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Москва и Санкт-Петербург потеряли лидерство в рейтинге качества онлайн-покупок

Их сместили региональные города
Маргарита Соболь
Евгений Разумный / Ведомости

Обе столицы по итогам первого полугодия 2023 г. вылетели из тройки лидеров рейтинга потребительского поведения российских регионов в пространстве электронной коммерции, составленного компанией PIM Solutions (само исследование выпускается с 2021 г.). Москва и Петербург опустились на 5-е и 6-е места соответственно. А лидерами рейтинга по качеству заказов (среднему чеку, доле выкупов, предоплат и времени до получения из пунктов выдачи и постаматов) стали Московская область (поднялась со 2-го места), Краснодарский край (до этого было 5-е место) и Татарстан (ранее 7-е место).

Главная причина, по которой Москва и Санкт-Петербург выбыли из тройки лидеров, – это относительно невысокий средний чек, который растет в столицах медленнее, чем в регионах, говорит генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская. Для сравнения: в Москве он составляет 5803,1 руб., в Санкт-Петербурге – 5707,9 руб., тогда как в Татарстане – 6007 руб., а в Краснодарском крае – 6013,9 руб. В итоге российская столица опустилась с 28-го на 34-е место по этому показателю, а Санкт-Петербург – с 27-го на 42-е место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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