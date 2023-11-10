Продажи инсулина в России достигли пятилетнего минимума

Продажи инсулина (гормон, регулирующий обмен углеводов, содержащие его препараты назначают при сахарном диабете) за девять месяцев 2023 г. сократились к тому же периоду прошлого года на 10,6% до 11,8 млн упаковок. Это указано в отчете маркетингового агентства DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Там отмечается, что это самый низкий показатель минимум за последние пять лет (до 2018 г. компания такие исследования не проводила). За первые три квартала 2022 г. продажи инсулина, по данным DSM Group, составили 13,2 млн упаковок, а за тот же период 2021 г. – 13,4 млн.