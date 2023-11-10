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Продажи инсулина в России достигли пятилетнего минимума

Пациенты и госструктуры перестали скупать препарат впрок, считают эксперты
Анастасия Ковалева
Антон Новодережкин / ТАСС

Продажи инсулина (гормон, регулирующий обмен углеводов, содержащие его препараты назначают при сахарном диабете) за девять месяцев 2023 г. сократились к тому же периоду прошлого года на 10,6% до 11,8 млн упаковок. Это указано в отчете маркетингового агентства DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Там отмечается, что это самый низкий показатель минимум за последние пять лет (до 2018 г. компания такие исследования не проводила). За первые три квартала 2022 г. продажи инсулина, по данным DSM Group, составили 13,2 млн упаковок, а за тот же период 2021 г. – 13,4 млн.

В основном это средство реализуют через госзакупки, напоминает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Через этот канал продажи в январе – сентябре 2023 г. снизились год к году на 8,4% – с 11,9 млн упаковок до 10,9 млн упаковок., по данным DSM Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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