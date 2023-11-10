Продажи инсулина в России достигли пятилетнего минимума

Продажи инсулина в России достигли пятилетнего минимумаПациенты и госструктуры перестали скупать препарат впрок, считают эксперты
Продажи инсулина (гормон, регулирующий обмен углеводов, содержащие его препараты назначают при сахарном диабете) за девять месяцев 2023 г. сократились к тому же периоду прошлого года на 10,6% до 11,8 млн упаковок. Это указано в отчете маркетингового агентства DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Там отмечается, что это самый низкий показатель минимум за последние пять лет (до 2018 г. компания такие исследования не проводила). За первые три квартала 2022 г. продажи инсулина, по данным DSM Group, составили 13,2 млн упаковок, а за тот же период 2021 г. – 13,4 млн.
В основном это средство реализуют через госзакупки, напоминает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Через этот канал продажи в январе – сентябре 2023 г. снизились год к году на 8,4% – с 11,9 млн упаковок до 10,9 млн упаковок., по данным DSM Group.