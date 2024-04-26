X5 купила фабрику по производству готовой еды в Ленинградской области

Можно говорить о потенциале увеличения мощностей производителя готовой еды «Найс Айс», потому что спрос на готовую еду продолжает расти, подтверждает Бурмистров. «Конечно, X5 продолжит динамично наращивать мощность этой производственной площадки с учетом роста спроса на готовую еду в "Перекрестке" и "Пятерочке", причем как в офлайне, так и в онлайне», – добавляет он.