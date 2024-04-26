/ Бизнес

X5 купила фабрику по производству готовой еды в Ленинградской области

Сумма сделки оценивается в 1 млрд рублей
Галина Казакулова
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия одобрила сделку Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по покупке завода «Найс Айс» в Ленобласти. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель X5. К группе переходят права собственности на фабрику по производству готовой еды площадью 4200 кв. м, уточнил он. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Найс Айс», основанная в 2015 г., в равных долях принадлежит Виктору Васину, Кириллу Рудакову, Александру Свистову, Георгию Щенникову, Олегу Самсонову и Виктору Файзулину.

«Производственная площадка станет частью блока "X5 Еда", занимающегося развитием сегмента готовой еды в торговых сетях компании», – добавил собеседник. Сейчас «X5 Еда» на базе собственных и контрактных производств выпускает порядка 100 т готовой еды в день. Всего, по данным на конец 2023 г., доля готовой еды в продажах «Пятерочки» составила 2,3%, в «Перекрестке» – 6,3%. Абсолютных значений в компании не раскрыли.

В планах Х5 к 2026 г. занять 9% от совокупного рынка готовой еды в ритейле и сегменте общественного питания (HoReCa), рассказал представитель Х5.

Сумма сделки не раскрывается. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость «Найс Айс» могла составить более 1 млрд руб. «Стоимость бизнеса отражает высокое качество приобретенного актива, производственных мощностей, которые есть у компании сейчас, и учитывает потенциал их расширения», – считает эксперт.

Завод «Найс Айс» расположен во Всеволожском районе. Сейчас его мощность составляет порядка 7000 порций. После выхода на полную мощность фабрика будет производить до 40 000 порций в сутки, а после модернизации – до 70 000 в сутки, говорит представитель X5. 

В 2023 г. «Найс Айс» получила 197 млн руб. выручки по РСБУ против 140,8 млн руб. в 2022 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток компании в 2023 г. составил 6,9 млн руб. против прибыли в 249 000 руб. в 2022 г. Производит продукцию под товарными знаками «Хот Хит» (Hot Hit). 

Можно говорить о потенциале увеличения мощностей производителя готовой еды «Найс Айс», потому что спрос на готовую еду продолжает расти, подтверждает Бурмистров. «Конечно, X5 продолжит динамично наращивать мощность этой производственной площадки с учетом роста спроса на готовую еду в "Перекрестке" и "Пятерочке", причем как в офлайне, так и в онлайне», – добавляет он. 

Очень важно, что сделка осуществляется в кластере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что в Московском регионе у X5 своя крупная фабрика-кухня, а в Ленинградской области таких мощностей объективно не хватало, считает эксперт.

Сделка позволит «повысить доступность готовой еды, представленной в «Пятерочках» и «Перекрестках», приводит слова управляющего директора блока «Х5 Еда» Ольги Фельдт представитель компании. 

X5 Group – первый по обороту ритейлер в стране. Выручка компании по МСФО в 2023 г. составила 3,15 трлн руб. против 2,61 трлн руб. в 2022 г. Чистая прибыль в 2023 г. составила 90,28 млрд руб. против 52,25 млрд руб. годом ранее. 

Торговая сеть «Перекресток» была основана в 1995 г. в Москве, в 1999 г. – торговая сеть «Пятерочка», в 2006 г. произошло слияние сетей в объединенную компанию X5 Retail Group. Cейчас пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежит CTF Holdings S.A., конечные бенефициары которой не раскрываются. Еще 11,43% акций у The Axon Trust, а остальные 40,7% находятся в свободном обращении.

25 апреля Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V. на «дочку» в России. По заявлению Минпромторга России суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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