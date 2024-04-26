X5 купила фабрику по производству готовой еды в Ленинградской области

X5 купила фабрику по производству готовой еды в Ленинградской областиСумма сделки оценивается в 1 млрд рублей
Правительственная комиссия одобрила сделку Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») по покупке завода «Найс Айс» в Ленобласти. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель X5. К группе переходят права собственности на фабрику по производству готовой еды площадью 4200 кв. м, уточнил он.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Найс Айс», основанная в 2015 г., в равных долях принадлежит Виктору Васину, Кириллу Рудакову, Александру Свистову, Георгию Щенникову, Олегу Самсонову и Виктору Файзулину.
«Производственная площадка станет частью блока "X5 Еда", занимающегося развитием сегмента готовой еды в торговых сетях компании», – добавил собеседник. Сейчас «X5 Еда» на базе собственных и контрактных производств выпускает порядка 100 т готовой еды в день. Всего, по данным на конец 2023 г., доля готовой еды в продажах «Пятерочки» составила 2,3%, в «Перекрестке» – 6,3%. Абсолютных значений в компании не раскрыли.
В планах Х5 к 2026 г. занять 9% от совокупного рынка готовой еды в ритейле и сегменте общественного питания (HoReCa), рассказал представитель Х5.
Сумма сделки не раскрывается. По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость «Найс Айс» могла составить более 1 млрд руб. «Стоимость бизнеса отражает высокое качество приобретенного актива, производственных мощностей, которые есть у компании сейчас, и учитывает потенциал их расширения», – считает эксперт.
Завод «Найс Айс» расположен во Всеволожском районе. Сейчас его мощность составляет порядка 7000 порций. После выхода на полную мощность фабрика будет производить до 40 000 порций в сутки, а после модернизации – до 70 000 в сутки, говорит представитель X5.
В 2023 г. «Найс Айс» получила 197 млн руб. выручки по РСБУ против 140,8 млн руб. в 2022 г., по данным «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток компании в 2023 г. составил 6,9 млн руб. против прибыли в 249 000 руб. в 2022 г. Производит продукцию под товарными знаками «Хот Хит» (Hot Hit).
Можно говорить о потенциале увеличения мощностей производителя готовой еды «Найс Айс», потому что спрос на готовую еду продолжает расти, подтверждает Бурмистров. «Конечно, X5 продолжит динамично наращивать мощность этой производственной площадки с учетом роста спроса на готовую еду в "Перекрестке" и "Пятерочке", причем как в офлайне, так и в онлайне», – добавляет он.
Очень важно, что сделка осуществляется в кластере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что в Московском регионе у X5 своя крупная фабрика-кухня, а в Ленинградской области таких мощностей объективно не хватало, считает эксперт.
Сделка позволит «повысить доступность готовой еды, представленной в «Пятерочках» и «Перекрестках», приводит слова управляющего директора блока «Х5 Еда» Ольги Фельдт представитель компании.
X5 Group – первый по обороту ритейлер в стране. Выручка компании по МСФО в 2023 г. составила 3,15 трлн руб. против 2,61 трлн руб. в 2022 г. Чистая прибыль в 2023 г. составила 90,28 млрд руб. против 52,25 млрд руб. годом ранее.
Торговая сеть «Перекресток» была основана в 1995 г. в Москве, в 1999 г. – торговая сеть «Пятерочка», в 2006 г. произошло слияние сетей в объединенную компанию X5 Retail Group. Cейчас пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежит CTF Holdings S.A., конечные бенефициары которой не раскрываются. Еще 11,43% акций у The Axon Trust, а остальные 40,7% находятся в свободном обращении.
25 апреля Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V. на «дочку» в России. По заявлению Минпромторга России суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5».