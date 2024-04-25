У пяти компаний начался процесс исключения иностранцев из цепочки владения

У пяти компаний начался процесс исключения иностранцев из цепочки владенияГендиректора и ведомства через суд просят приостанавливать права зарубежных структур
Вотношении пяти компаний из перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) началась судебная процедура приостановки прав их иностранных владельцев: процесс коснулся структур, которые контролируют Альфа-банк, «Альфастрахование», ритейлера X5 Group, «Азбуку вкуса» и Аршановский разрез в Хакассии. В случае положительного решения суда это позволит российским бенефициарам получить прямой контроль над компаниями.
Всего в перечне ЭЗО, утвержденном президентом, шесть компаний – «изъятие» иностранцев пока не началось у структур, владеющих производителем минеральных удобрений «Акрон».
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