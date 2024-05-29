ФАС заподозрила «Уральскую сталь» в завышении цен на металл для мостов

Горячекатаный прокат в России с января по начало июня 2022 г. подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т, следует из данных агентства «Русмет». В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а на Лондонской бирже металлов на базисе FOB (с погрузкой на судно) Китай цены были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу.