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ФАС заподозрила «Уральскую сталь» в завышении цен на металл для мостов

Компании грозит оборотный штраф до 3,2 млрд рублей
Георгий Бичашвили
vk.com / uralsteel.news

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Уральская сталь», сообщила пресс-служба ведомства 29 мая.

Причиной стал резкий рост цен на продукцию. По данным ФАС, «Уральская сталь», занимающая доминирующее положение на рынке мостостроительной стали, в условиях снижения себестоимости производства увеличила цены на этот вид стали за период с февраля по июль 2022 г. более чем на 70%.

В результате ФАС зафиксировала признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Они выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены. Речь идет о марках 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов», – уточнила служба.

Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) оценивает годовой объем российского рынка мостовых сталей в 400 000 т. Сколько из этого производит уральский комбинат, неизвестно. В пресс-службе ФАС уточнили, что доля компании на рынке мостостали – более 50%.

Это не первое антимонопольное разбирательство в отношении «Уральской стали». В октябре прошлого года ФАС также возбудила дело против предприятия. Тогда речь шла о завышении цен на стальную заготовку для производства железнодорожных колес. Ведомство отмечало, что с конца 2022 г. они выросли на 40%, хотя их себестоимость изменилась незначительно.

«Уральская сталь», которая до февраля 2022 г. входила в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова, теперь принадлежит Загорскому трубному заводу (ЗТЗ). Это металлургический комбинат полного цикла, расположенный в Новотроицке в Оренбургской области. Он включает коксодоменное, сталеплавильное и прокатное производства и является ведущим поставщиком стали для строительства, трубного производства и судостроения. За 2023 г. холдинг произвел рекордные 1,5 млн т стали. «Ведомости» направили запрос в ЗТЗ.

Цены на сталь и прокат в России к середине 2022 г. снизились до уровня стоимости на ведущих торговых площадках за рубежом. Тенденция была вызвана укреплением рубля к доллару, снижением спроса на металл и усилением конкуренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов рынка ЕС из-за санкций.

Горячекатаный прокат в России с января по начало июня 2022 г. подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т, следует из данных агентства «Русмет». В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а на Лондонской бирже металлов на базисе FOB (с погрузкой на судно) Китай цены были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу.

Минпромторг России призывал металлургические компании к формированию «прозрачной цены на внутреннем рынке», а привязку цен на металлы и сырье к экспортным ценам называл «неактуальной» («Ведомости» писали об этом 16 марта 2022 г.).

Директор MMI Илья Коломиец обращает внимание, что принятие новых производственных стандартов для мостостроительной стали в марте 2022 г. усилило конкуренцию на этом рынке. Он пояснил, что теперь можно осуществлять термообработку металла прямо на линии проката, что позволяет расширить присутствие на рынке Выксунскому метзаводу (входит в ОМК Анатолия Седых). Кроме того, заметным игроком стал расположенный в ЛНР Алчевский комбинат.

Штраф при нарушении антимонопольного законодательства, согласно ч. 2 ст. 14.31 КоАП, может достигать до 2% от совокупной выручки компании за год, предшествующий году возбуждения дела, отмечает юрист практики по проектам в энергетике фирмы Vegas Lex Илья Бочинин. Он пояснил, что при установленном нарушении конкуренции антимонопольный орган обычно ссылается именно на эту статью. В случае установления нарушения компании грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП (ст. 14.31), подтверждает представитель ФАС.

По итогам 2023 г. выручка «Уральской стали» выросла на 13% до 162,2 млрд руб., следует из финотчета компании по МСФО. Показатель EBITDA вырос на 26% до 38,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 32,1 млрд руб, что на 45% больше показателя 2022 г.

Таким образом, максимальный штраф для «Уральской стали» может составить до 3,2 млрд руб. По словам юриста, рассмотрение дела может занять до 9 месяцев, а привлечение к ответственности – до года. При этом бизнес часто обжалует решения антимонопольных органов, что может еще сильнее затянуть процесс, указывает он.

27 мая, как писали «Ведомости», мировым соглашением завершилось другое громкое антимонопольное дело, возбужденное ФАС против «Северстали» из-за завышения цен на прокат в 2021 г. В суде штрафы ФАС также оспаривают сейчас ММК и НЛМК.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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