ФАС заподозрила «Уральскую сталь» в завышении цен на металл для мостов

ФАС заподозрила «Уральскую сталь» в завышении цен на металл для мостовКомпании грозит оборотный штраф до 3,2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании «Уральская сталь», сообщила пресс-служба ведомства 29 мая.
Причиной стал резкий рост цен на продукцию. По данным ФАС, «Уральская сталь», занимающая доминирующее положение на рынке мостостроительной стали, в условиях снижения себестоимости производства увеличила цены на этот вид стали за период с февраля по июль 2022 г. более чем на 70%.
В результате ФАС зафиксировала признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Они выразились в установлении и поддержании монопольно высокой цены. Речь идет о марках 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов», – уточнила служба.
Отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) оценивает годовой объем российского рынка мостовых сталей в 400 000 т. Сколько из этого производит уральский комбинат, неизвестно. В пресс-службе ФАС уточнили, что доля компании на рынке мостостали – более 50%.
Это не первое антимонопольное разбирательство в отношении «Уральской стали». В октябре прошлого года ФАС также возбудила дело против предприятия. Тогда речь шла о завышении цен на стальную заготовку для производства железнодорожных колес. Ведомство отмечало, что с конца 2022 г. они выросли на 40%, хотя их себестоимость изменилась незначительно.
«Уральская сталь», которая до февраля 2022 г. входила в холдинг «Металлоинвест» Алишера Усманова, теперь принадлежит Загорскому трубному заводу (ЗТЗ). Это металлургический комбинат полного цикла, расположенный в Новотроицке в Оренбургской области. Он включает коксодоменное, сталеплавильное и прокатное производства и является ведущим поставщиком стали для строительства, трубного производства и судостроения. За 2023 г. холдинг произвел рекордные 1,5 млн т стали. «Ведомости» направили запрос в ЗТЗ.
Цены на сталь и прокат в России к середине 2022 г. снизились до уровня стоимости на ведущих торговых площадках за рубежом. Тенденция была вызвана укреплением рубля к доллару, снижением спроса на металл и усилением конкуренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов рынка ЕС из-за санкций.
Горячекатаный прокат в России с января по начало июня 2022 г. подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т, следует из данных агентства «Русмет». В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а на Лондонской бирже металлов на базисе FOB (с погрузкой на судно) Китай цены были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу.
Минпромторг России призывал металлургические компании к формированию «прозрачной цены на внутреннем рынке», а привязку цен на металлы и сырье к экспортным ценам называл «неактуальной» («Ведомости» писали об этом 16 марта 2022 г.).
Директор MMI Илья Коломиец обращает внимание, что принятие новых производственных стандартов для мостостроительной стали в марте 2022 г. усилило конкуренцию на этом рынке. Он пояснил, что теперь можно осуществлять термообработку металла прямо на линии проката, что позволяет расширить присутствие на рынке Выксунскому метзаводу (входит в ОМК Анатолия Седых). Кроме того, заметным игроком стал расположенный в ЛНР Алчевский комбинат.
Штраф при нарушении антимонопольного законодательства, согласно ч. 2 ст. 14.31 КоАП, может достигать до 2% от совокупной выручки компании за год, предшествующий году возбуждения дела, отмечает юрист практики по проектам в энергетике фирмы Vegas Lex Илья Бочинин. Он пояснил, что при установленном нарушении конкуренции антимонопольный орган обычно ссылается именно на эту статью. В случае установления нарушения компании грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП (ст. 14.31), подтверждает представитель ФАС.
По итогам 2023 г. выручка «Уральской стали» выросла на 13% до 162,2 млрд руб., следует из финотчета компании по МСФО. Показатель EBITDA вырос на 26% до 38,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 32,1 млрд руб, что на 45% больше показателя 2022 г.
Таким образом, максимальный штраф для «Уральской стали» может составить до 3,2 млрд руб. По словам юриста, рассмотрение дела может занять до 9 месяцев, а привлечение к ответственности – до года. При этом бизнес часто обжалует решения антимонопольных органов, что может еще сильнее затянуть процесс, указывает он.