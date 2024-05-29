В России появится собственный индекс сырьевых товаров

Индекс сырьевых цен будет формироваться на основе средних экспортных котировок, рассчитываемых ЦЦИ. Он будет включать экспортные цены на нефть, нефтепродукты (дизельное топливо), газ, уголь, удобрения (карбамид), пшеницу и подсолнечное масло. Цены на товары в индексе будут учитываться в зависимости от их доли в экспорте России.