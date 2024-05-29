В России появится собственный индекс сырьевых товаров

В России появится собственный индекс сырьевых товаровОн будет интересен налоговикам, инвесторам и биржевым спекулянтам
Центр ценовых индексов (ЦЦИ) разработал собственный аналог сырьевого индекса Bloomberg Commodity, рассчитанный на основе актуальных для России экспортных котировок сырьевых товаров. Центр официально представил его 28 мая.
Индекс сырьевых цен будет формироваться на основе средних экспортных котировок, рассчитываемых ЦЦИ. Он будет включать экспортные цены на нефть, нефтепродукты (дизельное топливо), газ, уголь, удобрения (карбамид), пшеницу и подсолнечное масло. Цены на товары в индексе будут учитываться в зависимости от их доли в экспорте России.
В расчетах центр будет учитывать как цены на нефть марки Urals на базисах FOB («с погрузкой на судно») в порту Приморск Ленинградской области и FOB Новороссийск, так и марки ВСТО на базисе FOB Козьмино в Приморском крае.