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В России появится собственный индекс сырьевых товаров

Он будет интересен налоговикам, инвесторам и биржевым спекулянтам
Василий Милькин

Центр ценовых индексов (ЦЦИ) разработал собственный аналог сырьевого индекса Bloomberg Commodity, рассчитанный на основе актуальных для России экспортных котировок сырьевых товаров. Центр официально представил его 28 мая.

Индекс сырьевых цен будет формироваться на основе средних экспортных котировок, рассчитываемых ЦЦИ. Он будет включать экспортные цены на нефть, нефтепродукты (дизельное топливо), газ, уголь, удобрения (карбамид), пшеницу и подсолнечное масло. Цены на товары в индексе будут учитываться в зависимости от их доли в экспорте России.

В расчетах центр будет учитывать как цены на нефть марки Urals на базисах FOB («с погрузкой на судно») в порту Приморск Ленинградской области и FOB Новороссийск, так и марки ВСТО на базисе FOB Козьмино в Приморском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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