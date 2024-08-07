Последняя компания из «дела металлургов» помирилась с ФАС

Антимонопольные дела против «большой тройки» ведущих российских металлургических холдингов были заведены еще в апреле 2021 г. ФАС заподозрила их в установлении монопольно высоких цен на стальной горячекатаный прокат. По итогам расследования служба пришла к выводу, что стоимость этой продукции на российском рынке росла быстрее, чем цены на сырье для ее производства, при этом спрос существенно не увеличивался. В первом полугодии 2021 г., по данным ведомства, внутренние цены на прокат выросли на 50% в годовом выражении.