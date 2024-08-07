Последняя компания из «дела металлургов» помирилась с ФАС

Последняя компания из «дела металлургов» помирилась с ФАСВ этом году цены на прокат держатся на приемлемых уровнях, отмечают аналитики
Девятый арбитражный апелляционный суд 7 августа утвердил мировое соглашение между группой НЛМК и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по так называемому «делу металлургов» о завышении цен на прокат, следует из картотеки арбитражных дел.
Разбирательства по нему продолжались более трех лет, и НЛМК стала последним фигурантом, заключившим мировое с антимонопольным ведомством. Ранее аналогичные документы подписали «Северсталь» и ММК.
Дело НЛМК рассматривалось в закрытом режиме, условия соглашения не разглашаются. В компании отказались от комментария «Ведомостям», в ФАС не ответили на запрос.
Антимонопольные дела против «большой тройки» ведущих российских металлургических холдингов были заведены еще в апреле 2021 г. ФАС заподозрила их в установлении монопольно высоких цен на стальной горячекатаный прокат. По итогам расследования служба пришла к выводу, что стоимость этой продукции на российском рынке росла быстрее, чем цены на сырье для ее производства, при этом спрос существенно не увеличивался. В первом полугодии 2021 г., по данным ведомства, внутренние цены на прокат выросли на 50% в годовом выражении.
Металлурги спорили с ФАС. В частности, в ММК утверждали, что выводы службы «противоречат имеющимся доказательствам и не учитывают волатильность рынка» горячекатаного проката.
В феврале 2022 г. ФАС признала все три компании нарушителями антимонопольного законодательства и оштрафовала «Северсталь» на 8,7 млрд руб., ММК – 8 млрд руб., НЛМК – 6,4 млрд руб. Все три компании оспорили их в судах.
Но в процессе разбирательств стороны решили пойти на мировую – «Северсталь» подписала такое соглашение в мае, а ММК – в июне этого года. Подробности официально не сообщались. Но «Северстали», по словам источников «Ведомостей», удалось договориться с ФАС о снижении штрафа почти в 10 раз – менее чем до 900 млн руб. Соглашение с ММК «в целом идентично» и предполагает оплату 10% от первоначального штрафа, утверждали источники «Интерфакса».
Юрист Forward Legal Елена Сатина отмечает, что возможность металлургов оспорить решения ФАС в судах была «почти равна нулю». Поэтому они, по словам юриста, и решили договориться о заключении мирового соглашения. НЛМК, скорее всего, пошла на мировую с ФАС на таких же условиях, как ранее «Северсталь» и ММК, считает она.
Если штраф НЛМК будет сопоставим со штрафом «Северстали», компания в 2024 г. потеряет всего 0,3% EBITDA, подсчитал аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов. В прошлом году компания увеличила выручку по МСФО на 3,6% год к году до 933,4 млрд руб., чистую прибыль – на 25,8% до 209,4 млрд руб.
Данилов добавляет, что основная цель штрафа ФАС «не фискальная, а нарративная»: рост мировых цен на стальную продукцию, по мнению ведомства, не является основанием для пропорционального повышения внутренних цен.
Напомним: рост цен на сталь на мировом и российском рынках начался еще в конце 2020 г. Это привело к резкому росту доходов металлургических компаний. Выручка «Северстали» по МСФО за 2021 г. выросла в четыре раза до $4,08 млрд, НЛМК – на 75% до $16,2 млрд, ММК – на 12% до $3,3 млрд. На этом фоне правительство ввело временные экспортные пошлины на металл в 2021 г., повысило НДПИ и ввело акциз на жидкую сталь.
По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в 2021 г. 1 т горячекатаного проката на базисе CPT («перевозка оплачена до») Москва с НДС в среднем стоила 79 143 руб. В 2022 г. цена снизилась на 21% до 65 097 руб./т. В прошлом году прокат подешевел до 64 108/т (-1,5% к предыдущему году). В этом году котировки находятся в диапазоне 68 000–69 000 руб./т, следует из данных MMI.
Приемлемый уровень загрузки производства позволяет заводам в 2024 г. держать цены на текущем уровне, поэтому традиционного сезонного роста цен не произошло, отмечает директор MMI Илья Коломеец. «В сентябре – октябре мы ожидаем снижения цены до уровня 66 000 руб./т. Она, вероятно, останется на этом уровне до конца года», – добавляет он.