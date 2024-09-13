Совладелец холдинга «Медскан» Туголуков покупает группу «Евроонко»

Чистая прибыль всех активов ГК «Евроонко» в 2023 г. составила 497,6 млн руб., говорится в сообщении Don Agro (на основе неаудированной отчетности по РСБУ). Совокупная балансовая стоимость и чистая стоимость материальных активов за тот же год – 77,7 млн руб. По данным Росстата, объем предоставленных россиянам платных медуслуг в 2023 г. вырос на 11,2% в годовом выражении, составив 1,36 трлн руб.