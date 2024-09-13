Совладелец холдинга «Медскан» Туголуков покупает группу «Евроонко»Его АО «Тетра» договорилось о приобретении 99,99% компании, управляющей сетью онкоклиник
Акционер частного медицинского холдинга «Медскан» Евгений Туголуков (владеет 50%) покупает группу компаний «Евроонко» через принадлежащее ему АО «Тетра». 6 сентября «Тетра» заключила соглашения о планируемом приобретении 99,99% головной компании группы – ООО «812 капитал» и 11,5% ООО «Центр инновационных медицинских технологий» (ЦИМТ, управляет клиниками в Москве и Нижнем Новгороде) у основного собственника «Евроонко» Хвичи Акубардия и генерального директора управляющей компании сети Александра Свиридова. Это следует из сообщения головной компании «Тетры» Don Agro International Limited (торгуется на Сингапурской бирже), которое обнаружили «Ведомости».
Общая сумма сделки составит 3,04 млрд руб., указано там же.
Информацию об этих планах также подтвердил «Ведомостям» представитель ГК «Евроонко». По его словам, АО «Тетра», бенефициаром которого является Туголуков, зашло в акционерный капитал группы с минимальной долей участия (ей принадлежит 1% в ООО «812 капитал», говорится в сообщении Don Agro). Но после получения регуляторных одобрений и проведения необходимых корпоративных процедур АО «Тетра» станет прямым полным собственником ГК «Евроонко», добавил собеседник.
На данный момент совладельцами ООО «812 капитал» являются Акубардия (69,21%), Свиридов (19,8%), ООО «Сбербанк Инвестиции» (9,99%) и АО «Тетра» (1%), уточнил представитель «Евроонко».
В ЦИМТ у Акубардия 10% долей, у Свиридова – 1,5%, у ООО «812 капитал» – 28,44%, у ООО «Медиком» – 60,05%. «Медиком» – дочерняя структура «812 капитал» (71,43%) и ЦИМТ (28,56%). В залоге у «Сбербанк Инвестиций» находятся 100% долей ООО «ЦИМТ», также в залоге у «Сбера» медоборудование и товарные знаки «Евроонко», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». «Ведомости» направили запрос в банк.
Сеть «Евроонко», созданная в 2011 г., имеет клиники в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, информационно-сервисный центр в Самаре. Компания специализируется на диагностике и терапии онкозаболеваний, включая хирургические вмешательства любой сложности и все виды противоопухолевого и паллиативного лечения.
Чистая прибыль всех активов ГК «Евроонко» в 2023 г. составила 497,6 млн руб., говорится в сообщении Don Agro (на основе неаудированной отчетности по РСБУ). Совокупная балансовая стоимость и чистая стоимость материальных активов за тот же год – 77,7 млн руб. По данным Росстата, объем предоставленных россиянам платных медуслуг в 2023 г. вырос на 11,2% в годовом выражении, составив 1,36 трлн руб.
Летом Туголуков продал растениеводческий бизнес – ООО «Дон Агро» и «Дон Мучнов» (входили в одноименный холдинг через АО «Тетра»), сообщал 8 августа «Коммерсантъ». Владельцами актива стали АО «Агрохолдинг «Просторы», АО «Волго-Агро» – ЗПИФ «Алдан», писала газета со ссылкой на Kartoteka.ru.