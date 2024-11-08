Спрос на санаторный отдых в Новый год вырос на 15-25%

Смирнова связывает удорожание отдыха в санаториях как с инфляцией, так и ростом спроса, за которым предложение не успевает. Количество номеров в санаториях за последние 20 лет выросло всего на 12%, в основном за счет возвращения Крыма в состав России, говорит Смирнова. При этом за последние два года, по ее данным, количество номеров в санаториях не росло, а даже немного снижалось (примерно на 0,5% в год). По данным CMWP, в 2023 г. категории 4* и 5* соответствовали 118 объектов на 13 146 номеров – это лишь 6% от общего номерного фонда санаториев в России. При этом все объекты со «звездами» позиционируются как «курортный отель, санаторий, пансионат», то есть сложно сказать, является ли КСР (коллективное средство размещения) именно санаторием или гостиницей со спа-процедурами, отмечает Смирнова.