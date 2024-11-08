Спрос на санаторный отдых в Новый год вырос на 15-25%Цены в оздоровительных учреждениях также заметно увеличились
В России резко выросло количество бронирований санаториев на предстоящие новогодние праздники – на 15–25% год к году в зависимости от региона. Это следует из опроса, проведенного среди участников рынка Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) по просьбе «Ведомостей».
Представитель МТС Travel уточняет, что наибольшим спросом по ранним бронированиям сейчас пользуются санатории Краснодарского края. На них на начало ноября приходится 64% от всех заказов на этом сервисе. Еще 11% номеров забронировано в санаториях Карелии, 6% – в Дагестане, по 5% – в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии, оставшиеся 9% приходятся на другие направления. Представитель «Яндекс.Путешествий» уточнил, что при бронировании через этот сервис туристы чаще всего выбирают санатории в Сочи, Анапе, Кисловодске, Москве и Московской области, а также в Крыму. Популярными зарубежными направлениями оздоровительного отдыха у россиян остаются Белоруссия и Абхазия, добавляет он.
Санатории, как правило, обладают инфраструктурой загородного отеля: большая территория, бассейны, спа, трехразовое питание и проч., но в период пикового спроса они доступнее по цене, чем обычные отели, говорит представитель МТС Travel. По его словам, в последнее время санатории все чаще помимо привычных длительных путевок предлагают туристам краткосрочное проживание «в пакете с оздоровительными мини-программами».
Большая часть санаториев расположена в регионах с мягким климатом, где много свежего воздуха и солнца, чего не хватает россиянам зимой, добавляет представитель «Яндекс.Путешествий». Формат санаториев подразумевает оздоровительные процедуры, и к концу года такой вид отдыха пользуется особым спросом, объясняет собеседник.
Спрос на санатории связан с ростом интереса к здоровому образу жизни, подтверждает партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова. «Новый год – это школьные каникулы, праздничные дни, то есть относительно свободный период, когда можно посвятить себе 10–11 дней (минимальный курс в санатории) после сложного рабочего года и восстановить работоспособность», – добавляет она. Аналогичные средние данные по продолжительности пребывания в санаториях приводит и медицинский директор АОТ Михаил Данилов. В санатории стали чаще ездить для семейного отдыха с детьми, добавляет собеседник.
На фоне популярности санаторного отдыха растет и средний чек – за год стоимость выросла на 20% и составляет около 15 000 руб. за ночь, сказал представитель OneTwoTrip. Представитель «Яндекс.Путешествий» также говорит о росте средней стоимости санаторного отдыха в новогодние праздники на 20% год к году. Но на этом сервисе он составляет 11 000 руб./день. По данным МТС Travel, средний чек на проживание в российских санаториях, забронированных через этот сервис, в эти даты составил 8600 руб./день. Динамику год к году в сервисе не приводят. По оценкам Данилова, стоимость санаторных услуг выросла в среднем на 15% за год. Это связано с ростом затрат «по всем направлениям» деятельности и с общими инфляционными процессами в стране, отмечает эксперт.
Смирнова связывает удорожание отдыха в санаториях как с инфляцией, так и ростом спроса, за которым предложение не успевает. Количество номеров в санаториях за последние 20 лет выросло всего на 12%, в основном за счет возвращения Крыма в состав России, говорит Смирнова. При этом за последние два года, по ее данным, количество номеров в санаториях не росло, а даже немного снижалось (примерно на 0,5% в год). По данным CMWP, в 2023 г. категории 4* и 5* соответствовали 118 объектов на 13 146 номеров – это лишь 6% от общего номерного фонда санаториев в России. При этом все объекты со «звездами» позиционируются как «курортный отель, санаторий, пансионат», то есть сложно сказать, является ли КСР (коллективное средство размещения) именно санаторием или гостиницей со спа-процедурами, отмечает Смирнова.
«Ведомости» направили запросы в Cosmos Hotel Group, Mriya Resort Spa, а также в санатории «Русь», «Знание», Foros Wellness & Park, Bridge Resort и «Янган-Тау».